Este martes 20 de enero se llevaron a cabo los primeros partidos de la séptima fecha en la presente edición de la UEFA Champions Legue, donde uno de los duelos fue protagonizado por el Sporting del colombiano Luis Javier Suárez y el último campeón de la competencia, el PSG de Luis Enrique, Vitinha, Dembélé y compañía.

El partido tuvo una mayor posesión de balón para el equipo parisino, que también gozó de más cantidad de llegadas de peligro respecto a lo hecho por el Sporting, sin embargo, el conjunto portugués se hizo fuerte en defensa y aprovechó a un Luis Javier Suárez inspirado que anotó las pocas chances generadas, una de ellas al minuto 90 gracias a un gran cabezazo bien direccionado.

Tabla de goleadores de la Champions tras el doblete de Luis Javier Suárez

El centro delantero de la Selección Colombia ya lleva 22 goles y 5 asistencias en 30 partidos disputados con el Sporting, 4 de esas anotaciones realizadas en la competencia continental más importante del mundo, llegando a una cifra importante en su primera participación en la Champions.

1. Kylian Mbappé | 11 goles en Real Madrid

2. Víctor Osimhen | 6 goles en Galatasaray

3. Erling Haaland | 6 goles en el Manchester City

4. Anthony Gordo | 5 goles en el Newcastle

5. Harry Kane | 5 goles en el Bayern Múnich

6. Gabriel Martinelli | 5 goles en el Arsenal

7. Julián Álvarez | 4 goles en el Atlético de Madrid

9. Lautaro Martínez | 4 goles en el Inter de Milán

11. Marcus Rashford | 4 goles en el Barcelona

13. Luis Javier Suárez | 4 goles en el Sporting de Portugal

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Sporting en la Champions?

El equipo del delantero colombiano volverá a competir en esta competencia el próximo miércoles 28 de enero, será en condición de visitante enfrentando al Athletic Club de Bilbao, último partido de esta fase de la Champions que definirá los 8 equipos clasificados directamente a los octavos de final y los otros 16 que tendrá que disputar unos ‘playoffs’ para seguir con vida en la competencia.

De momento, los ‘Leones’ cumplen una gran campaña en esta UEFA Champions League, ubicándose de momento en la sexta posición del torneo con 13 puntos, a la espera de que se completen los partidos de esta séptima fecha, pero con grandes chances de clasificar directamente a los octavos de final.