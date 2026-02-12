Richard Ríos causa alerta en Real Madrid: confirman su fecha de regreso

Cada vez falta menos tiempo para que inicien los ‘playoffs’ de la presente edición de la UEFA Champions League, donde una de las series más atractivas será protagonizada por el Benfica del colombiano Richard Ríos y el Real Madrid.

El equipo portugués dirigido por el técnico José Mourinho, que en la última fecha de la primera fase del torneo logró vencer al Real Madrid y avanzar a la siguiente ronda, se volverá a ver las caras contra el cuadro español tras el dictamen del sorteo.

¿Richard Ríos jugará contra el Real Madrid?

El volante de la Selección Colombia, quien ha sido frecuentemente destacado por Mourinho en su desempeño con el Benfica, sufrió una luxación anterior traumática en su hombro derecho durante el clásico ante Porto el pasado 14 de enero y desde esa época no ha vuelto a jugar.

Ya va a cumplir un mes de baja y hay incertidumbre en el Benfica por saber cuándo volverá y si puede estar listo para la serie contra el Real Madrid, que recordemos se llevará a cabo el 17 y 25 de febrero.

Pues bien, de acuerdo con información en territorio portugués y replicada por Carlos Antonio Vélez, el colombiano alcanzará a estar disponible para el partido de ida, jugador que ya trabaja en la cancha con sus compañeros y se va integrando progresivamente en los entrenamientos.

Mourinho ya había anticipado el regreso de Richard Ríos

El reconocido entrenador de 63 años habló de la situación del volante colombiano y aunque no aseguró su regreso para la serie contra el Real Madrid, avisó que su regreso está muy cerca, eso sí, seguro no estará para el próximo partido de liga que se jugará este viernes 13 de enero ante Santa Clara.

“Ríos es un jugador único en nuestra plantilla, único en sus características, pero creo que quien ha jugado lo ha hecho muy bien. Hemos encontrado una dinámica muy adaptada a sus características... No me sorprendería que estuviera en el segundo partido contra el Real Madrid. El primero es quizás prematuro, pero entre el primero y el segundo. Su llegada está a la vuelta de la esquina”, dijo ‘Mou’.