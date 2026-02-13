“Luis Suárez está cansado”: alarmante confesión desde Portugal

El nombre de Luis Javier Suárez es sin duda uno de los delanteros de la Selección Colombia que seguro estará en la convocatoria de Néstor Lorenzo para lo que será el Mundial 2026, el atacante samario de 28 años se ha ganado su puesto gracias al inmenso rendimiento que ha tenido en el Sporting de Portugal, club al que llegó en julio del 2025.

Suárez ha demostrado su poder goleador con el equipo de Lisboa, pues de momento registra 19 goles y 5 asistencias en 22 partidos disputados en la liga de Portugal, además, a nivel europeo también se ha hecho notar con 4 goles y 1 asistencia jugando en la UEFA Champions League, aporte que le ayudó al club a lograr su clasificación directa a los 8vos de final.

Técnico del Sporting genera alarma con Luis Javier Suárez

Pese al buen momento del goleador colombiano en los ‘Leones’ de Portugal, recientes noticias encienden las alarmas en el club y en la Selección Colombia, pues evidenciaron un ‘pequeño problema’ en el ligamento de su rodilla derecha que de momento no es grave, pero que podría complicarse si no se trabaja adecuadamente en el departamento médico.

Una molestia física que se originó durante la semifinal de la Taça de Portugal que se disputó el pasado 5 de febrero, una acción fortuita donde paradójicamente Suárez lesiona gravemente a su rival, Antoine Baroan (quien sufrió fractura de tibia y peroné).

Pues bien, a ese problema en su rodilla derecha se le suman unas declaraciones del técnico del Sporting, Rui Borges, quien admitió ver al colombiano “cansado” luego de una seguidilla de 11 partidos y alrededor de 1.050 minutos en cancha.

Suárez no estará en el próximo partido del Sporting

La ausencia de Luis Javier Suárez para el partido de este domingo 15 de febrero por la fecha 22 de la liga de Portugal obedece no solo por esa molestia física, sino también por sanción debido a una acumulación de tarjetas amarillas en esa competencia.

Se espera entonces que en el Sporting y en la Selección Colombia estén muy atentos a la salud del goleador, que se prevé tenga más descanso y tiempo de recuperación, pues acelerar su regreso podría provocar una recaída importante en su lesión.

