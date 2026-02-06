[Video] Colombiano Luis Suárez provoca dramática lesión a un rival

Luis Suárez fue determinante en la clasificación a las semifinales de la Copa de Portugal contra el AFS, varias acciones suyas tuvieron que ver con el desarrollo del encuentro, el gol anulado no fue la acción más importante, antes del tiempo extra el delantero de la Selección Colombia quedó en ‘shock’.

Gol anulado a Luis Suárez, por fuera de juego: el colombiano fue protagonista

El encuentro tuvo varios goles; sin embargo, el desarrollo resultó ser un encuentro más aguerrido y disputado en la mitad de la cancha, el delantero colombiano no logró anotar, aunque una de sus acciones fue determinante para que el Sporting sumara en el marcador.

Al Sporting no le bastó primero con dos goles de ventaja. Ni con el 1-0 de Luis Guilherme a la media hora ni con el 2-0 en propia puerta, en el minuto 50 y gracias a la acción de Luis Suárez, quien en la jugada intentó definir de taco.

Su rival, el AFS, empató de penalti en el minuto 92 con un gol de Nene. El 2-1, en el 63, también lo había logrado desde los once metros, por medio de Pedro Lima.

El partido se fue a la prórroga, con un gol anulado a Luis Suárez, por fuera de juego, y con victoria final del Sporting por medio de Catamo, a tres minutos de los penaltis.

Un gol de Geny Catamo en el minuto 117, nueve después de su entrada al terreno de juego para la prórroga, clasificó este jueves al Sporting de Portugal frente al AFS (3-2) para las semifinales de la Copa de su país, en las que se medirá al Oporto.

Momentos de drama vivió Luis Suárez luego del choque que ocasionó lesión en Antoine Baroan

El delantero colombiano de la Selección Colombia tuvo un desafortunado hecho, Luis Suárez, jugador del Sporting, tuvo una desafortunada jugada en la que Antoine Baroan salió lesionado.

El francés de origen marfileño de 25 años jugó su primer partido con el equipo, llegó desde el fútbol belga, desde el Rapid 1923. Los mensajes de ánimo y fuerza no se han hecho esperar, incluyendo al Sporting. Durante el momento del impacto el colombiano vivió un momento dramático en el momento de la lesión.