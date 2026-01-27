Adriano es uno de los delanteros más recordados de la Selección brasileña, desafortunadamente su vida extra canchas se ha llevado mayor protagonismo que los 27 goles que marcó en la absoluta.

El jugador tuvo un destacado paso por Inter de Milán, Sao Paulo, Flamengo, Roma, Corinthians, Paranaense, entre otros. A pesar de su gran trayectoria el brasileño siempre fue protagonistas por hechos extra futbolísticos.

Adriano, ex Selección de Brasil, lleva una vida llena de escándalos fuera de las canchas

La situación del emperador siempre ha estado al límite, en 2007 estuvo involucrado en un enfrentamiento con el basquetbolista Rolando Howell, envuelto en un conflicto con dos policías de Rio de Janeiro por una denuncia de tráfico de drogas.

El brasileño estuvo involucrado en accidentes de tránsito, fotografías con armas, citaciones a juzgados y un sube y baja en su carrera deportiva por situaciones emocionales.

Denuncia de Adriana por suplantación: "alguien que se hacía pasar por mi"

Tras su retiro en el 2016 vuelve a ser noticia, el exdelantero envió un mensaje por una aparente estafa que sufrió su madre, presuntamente la madre del goleador consignó una suma considerable de dinero, ante un aparente caso de suplantación.

El goleador apareció en las redes sociales: “a ese sinvergüenza de ahí, mejor que lo devuelvas, porque te voy a perseguir como un demonio. Estoy aquí para avisarle de algo muy serio, mi madre acaba de depositar quince mil y pico de reales en una cuenta bancaria de alguien que se hacía pasar por mi”.

Amenaza de Adriana por suplantación: "vas a ver al mismo diablo bajar a la tierra, te doy 24 horas"

El mejor jugador de la Copa Confederaciones del 2005, goleador con cinco goles, envió un certero mensaje luego del lamentable hecho: “¡Mi madre! Con madres, abuelas y familia no se juega. Yo jamás cambié mi número”.

El emperador dejó un menase que para muchos fue tomado como una amenaza: “Si no lo devuelves, ya verás si no descubro quien eres, vas a ver al mismo diablo bajar a la tierra, te doy 24 horas”.