Luisa Agudelo sorprende en el Sudamericano Sub-20 y va por histórico récord

La Selección Colombia Femenina Sub-20 se ha clasificado de manera anticipada al hexagonal final del campeonato Sudamericano que este año se disputa en territorio paraguayo, certamen que ya tiene al equipo ‘Tricolor’ en la siguiente fase tras su victoria por 2-0 ante Uruguay.

El equipo dirigido por el técnico Carlos Paniagua obtuvo su segundo triunfo consecutivo tras imponerse la fecha pasada por 1-0 a Venezuela, buenas actuaciones de la Selección Colombia que aspira a pelear el título y de paso ganar un cupo al Mundial de la categoría que se jugará en septiembre de este año (4 boletos para los mejores del hexagonal final).

La guardameta caleña de apenas 18 años, Luisa Agudelo, quien a pesar de su edad ya debutó en la Selección Colombia de Mayores y que para esta temporada jugará en el San Diego Wave FC de Estados Unidos, es una de las referentes del equipo ‘Tricolor’ en este Sudamericano Sub-20 y podría romper récord histórico en el próximo partido del certamen.

Y es que Luisa podría ser la primera arquera de la Selección Colombia que logre su valla invicta en la fase de grupos de un Sudamericano Femenino Sub-20, pues a las dos victorias recitadas anteriormente se le debe sumar el empate a cero goles con Chile en el debut de la ‘Tricolor’ en este certamen.

Un récord que lleva 14 años sin ser superado

Fue en el 2012 cuando la selección nacional mantuvo invicta en sus tres primeras fechas en aquel Sudamericano que se disputó en Brasil, allí, la arquera Stefany Castaño fue la encargada de defender el arco y evitar goles contra Argentina, Ecuador y Chile.

Para la última fecha de la fase de grupos en aquel torneo, Colombia perdió 1-0 contra Venezuela y cayó el invicto del equipo con un atenuante que vale destacar, pues el entonces técnico Ricardo Rozo decidió rotar el puesto de arquera y fue Catalina Pérez quien sufrió el gol de la ‘Vinotinto’.

