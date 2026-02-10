Colombia cierra la fase de grupos: próximo partido del Sudamericano Sub-20

Terminó una nueva fecha del Sudamericano Femenino Sub-20 con la presencia de la Selección Colombia que viene dando de qué hablar con Carlos Paniagua en un nuevo proceso y con grandes jugadoras como Maithé López o Mariana Sterling. López ya es la goleadora del combinado nacional con dos goles anotados en lo que va del campeonato.

En esta cuarta fecha del Sudamericano con miras al Hexagonal Final, la Selección Colombia necesitaba vencer a Uruguay para tomar el liderato con siete unidades y sellar la clasificación para la siguiente instancia. Afortunadamente, Maithé López estaba iluminada y marcó un golazo para abrir el marcador.

La delantera santandereana fue determinante en la primera victoria de Colombia contra Venezuela. Marcó ese único gol y a los 40 minutos de la primera parte frente a Uruguay, la goleadora volvió a hacerse presente. La floja respuesta de Romina Olmedo contribuyó para romper los ceros en el marcador.

Colombia no lo sufrió nunca y sobre los últimos minutos del complemento, María Fernanda Viáfara anotó el segundo gol con un testarazo para cerrar el telón del compromiso. Uruguay con este resultado espera un milagro, mientras que las colombianas celebraron el paso a la siguiente fase.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO SUB-20

Con la clasificación ya definida, la Selección Colombia jugará su último partido en la fase de grupos del Sudamericano Femenino. El partido cerrará la primera instancia del torneo con un vibrante duelo entre el combinado colombiano enfrentando a Paraguay, sede del certamen.

Este encuentro será el jueves 12 de febrero a partir de las 4 de la tarde. Carlos Paniagua podría tomar la decisión de jugar con una nómina mixta, dado que el seleccionado cafetero ya está clasificada para el Hexagonal Final que será el objetivo.

Vale la pena acotar que clasifican tres selecciones de cada grupo, Colombia por ahora está en la cima con siete unidades, mismas que Venezuela. Por lo menos ya aseguró su clasificación, sea como sea. La intención es mantener el liderato, pero ya tienen esa tranquilidad de estar en el Hexagonal Final.

En el Hexagonal Final, la Selección Colombia tendrá que asegurar una de las cuatro plazas en la tabla de posiciones para poder afrontar el Mundial de la categoría Sub-20 en septiembre con Polonia como la sede.