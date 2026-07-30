Selección Colombia: se confirma rival, fecha y sede de partido amistoso

Después de llegar hasta los octavos de final de la Copa del Mundo, la Selección Colombia volverá a la competencia en la fecha FIFA que está programada desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre.

México confirmó amistoso con Colombia

Este jueves 30 de julio, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó la fecha y la sede del partido amistoso que jugarán la selección de México con la Selección Colombia.

El duelo está programado para el 26 de septiembre y tendrá lugar en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Selección Colombia Vs México

Fecha: 26 de septiembre

Sede: M&T Bank Stadium

Colombia jugará más amistoso

A falta de confirmación oficial, la Selección Colombia jugaría dos partidos amistoso más en la fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre.

Extraoficialmente se ha conocido que el equipo nacional intercambiaría rivales con México y se mediría con Perú y Chile en días y sedes por confirmar.

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México estrenará técnico

La selección de México estrenará a su nuevo director técnico, después de la salida de Javier Aguirre, tras la Copa del Mundo.

El entrenador azteca será Rafa Márquez, que tendrá su primera experiencia oficial al frente de una selección, ya que en su carrera solo cuenta con experiencia en el Cadete A del Real Alcalá y en el FC Barcelona Atlétic.

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Colombia le da continuidad a Lorenzo

Por Colombia, se le dará continuidad al proceso de Néstor Lorenzo, quien cumplió cuatro años al frente del equipo nacional.

Recientemente, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la renovación del contrato del estratega argentino.