Fabián Bustos, molesto, hizo un reclamo luego de O'Higgins 2-0 Millonarios

El entrenador de Millonarios, Fabián Bustos, se refirió en rueda de prensa a la derrota 0-2 frente a O'Higgins en el debut por la Copa Sudamericana, haciendo especial énfasis en el primer gol del compromiso.

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El tanto, que llegó sobre los 12 minutos del primer tiempo, fue objeto de polémica debido a una posible infracción previa sobre el defensor Andrés Llinás, situación que el técnico no dudó en señalar.

Declaraciones de Fabián Bustos tras la derrota con O'Higgins

“Hay agarre, Castillo tiene a Llinás agarrado de la cintura y lo tira hacia atrás”, afirmó Bustos, visiblemente inconforme con la decisión arbitral de validar la anotación.

El estratega profundizó en la acción y explicó cómo, a su juicio, el contacto incidió directamente en el desarrollo de la jugada. “Poco o mucho, no sabemos la fuerza, la intensidad, pero Llinás queda volteado y el delantero cabecea solo”, agregó.

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Además, el entrenador destacó que la jugada no fue improvisada, sino que correspondía a un movimiento trabajado por el rival. “Fue una jugada preparada que la practican ellos”, comentó.

Bustos también cuestionó la coherencia del árbitro durante el partido, asegurando que acciones similares sí fueron sancionadas en otros sectores del campo. “Esa misma falta la cobró dos veces a favor del ‘9’ de ellos en mitad de cancha”, señaló.

En su análisis, el técnico consideró que esta decisión terminó siendo determinante en el trámite del juego. “A raíz de ese error cambia todo el partido”, expresó.

Incluso, dejó entrever que desde su perspectiva la infracción era evidente. “Nosotros tenemos la posibilidad de verla rápido, y hay falta”, insistió el entrenador del cuadro embajador.

No obstante, Bustos también hizo autocrítica y evitó escudarse únicamente en el arbitraje, reconociendo falencias en el rendimiento de su equipo. “No quiero que suene a excusa lo del arbitraje, no jugamos bien, regalamos 20 minutos”, concluyó.