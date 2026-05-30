Mackalister Silva no iría más con Millonarios: polémica despedida

Millonarios terminó de manera oficial un semestre para el olvido, en el que quedó eliminado de la Liga Betplay y decepcionó también a nivel internacional, en la Copa Sudamericana, luego de desperdiciar la oportunidad de clasificar al caer contra O'Higgins en el Estadio El Campín.

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El cuadro 'embajador' ahora deberá trabajar desde cero para corregir todos los problemas que se evidenciaron en el transcurso del semestre, pero también en la renovación de su plantilla de jugadores, en donde uno de los cupos que se liberaría sería el de Mackalister Silva.

Mackalister Silva se habría despedido de Millonarios con gol

Tras haber quedado sin chances en la liga local y la Copa Sudamericana, uno de los últimos retos de Millonarios durante el primer semestre fue la fase de grupos de la Copa Betplay.

El equipo comandado por Fabián Bustos tuvo una destacada actuación, habiendo clasificado como primero del Grupo B con 10 unidades y sin haber perdido ninguno de sus compromisos, sumando tres victorias y un empate.

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Millonarios "cerró con broche de oro" esta instancia al protagonizar una histórica goleada 1-8, en el Estadio Pascual Guerrero, contra Atlético FC, en la cual justamente se reportó con gol Macklister Silva, quien había ingresado desde el banquillo.

El tanto del capitán llegó sobre el 84 y fue el séptimo, pero probablemente también el último con la camiseta de Millonarios, ya que en medio de la celebración miró a la cámara e hizo un gesto de despedida.

¿Hasta cuándo tiene contrato Mackalister Silva con Millonarios?

El mediocampista bogotano de 39 años tendría sus días contados con el "club de sus amores", ya que el contracto actual que mantiene va hasta el 30 de junio de la presente temporada y en los planes de Fabián Bustos no estaría continuar con él, ya que quiere renovar la plantilla y darle un nuevo aire.

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¿Cómo le fue a Mackalister Silva en la que pudo ser su última temporada con Millonarios?

En el inicio de la temporada 2026, Mackalister Silva logró sumar 23 partidos en tres competencias distintas, entre las cuales está la Copa Sudamericana. Más de 1.200 minutos dentro del terreno de juego en donde se reportó con tres goles y tres asistencias.