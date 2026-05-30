River Plate de Argentina, hace apenas unas horas, anunció el fichaje del experimentado defensa central Nicolás Otamendi, quien se coronó como campeón del mundo con la albiceleste en Qatar 2022.

Lea también Prensa argentina reveló el interés de River Plate por otro futbolista colombiano

El jugador se integrará al club después del Mundial

El jugador se integrará a las filas del equipo de la banda cruzada para el segundo semestre del año. Nicolás arriba al club procedente del Benfica de Portugal, donde compartió con el colombiano Richard Ríos.



“Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la institución”, anunció el club a través de sus diferentes plataformas digitales.

Palabras de Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi, cabe mencionar, fue convocado por el director técnico Lionel Scaloni a la selección de Argentina para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



“Como hincha de River, es un sueño hecho realidad. No veo la hora de poder jugar en este estadio. Contentísimo de hoy poder estar con esta camiseta que es la más hermosa. Mi familia es fanática de River, imagínate que me quedaba hasta tarde a mirar los partidos”, dijo Otamendi tras el anuncio.

Lea también River la mandó cambiada con JuanFer Quintero: decisión beneficia a Selección Colombia

Un sueño triunfador con River

“Obviamente, ganar lo que se juegue porque este club te exige eso. Vengo a aportar lo mío para poder ayudar al equipo y competir para que el club siga siendo más grande todavía. Lo soñé siempre, poder jugar representando a esta institución y disfrutar de lo que es la gente, el vestuario totalmente colmado. Vestir esta camiseta va a ser lo más hermoso que me va a pasar. Desde mi decir, el compromiso que voy a tener es venir a que el club sea más grande de lo que es. Esperemos que sea el inicio de algo muy hermoso”, añadió.

Los hinchas de River Plate, como era de esperarse, reaccionar con alegría a la contratación de Nicolás Otamendi. El equipo necesita jugadores de la categoría como la del central.