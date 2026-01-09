Mal día para Yerry Mina: involucrado en sufrido empate de Cagliari en la Serie A

Una mala jornada tuvo este jueves 8 de enero el defensa colombiano Yerry Mina al ser protagonista en el empate de su equipo Cagliari en condición de visita 2-2 con Cremonese en duelo válido por la fecha 19 de la Serie A de Italia.

Mina fue titular en el conjunto de la Cerdeña, pero se vio involucrado en las dos anotaciones en contra de su club.

Lea también Oficial: estos son los dos amistosos de la Selección Colombia previo al Mundial

En el inicio del compromiso, en el minuto 3, Yerry Mina midió mal un largo pelotazo de Emil Audero, portero de Cremonese.

Al no poder despejar el esférico, Mina le permitió al atacante Federico Bonazzoli controlar la pelota y desbordar por la banda hasta entrar al área y habilitar a Dennis Johnsen, que no tuvo problema para poner el 1-0 parcial.

Posteriormente, en el minuto 28, el defensor colombiano demostró mucha pasividad al momento de volver a marcar a Federico Bonazzoli, quien transportó el balón por algunos metros hasta encontrar un espacio para lanzar un pase a ras de piso, por el medio de las piernas de Mina, que tomó dirección del experimentado delantero Jamie Vardy, quien puso el 2-0 parcial con un certero disparo de derecha.

Lea también Figura de Selección Colombia firmaría con Manchester City por 20 millones de euros

Para el segundo tiempo, Yerry Mina fue sustituido y en su lugar fue enviado al terreno de juego el delantero Sebastiano Esposito.

A pesar del mal rendimiento demostrado en la primera mitad, Cagliari reaccionó y en la parte complementaria rescató un empate.

Yerry Mina y una baja calificación

Al verse involucrado en las dos anotaciones en contra, el defensa colombiano Yerry Mina fue uno de los jugadores con peor calificación del partido.

El portal especializado SofaScore le otorgó 5,9 unidades de calificación, que lo ponen como el segundo peor jugador del encuentro.



