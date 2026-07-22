Mala noticia en el Medellín: titular no jugará ante Vasco por Sudamericana

Este miércoles 22 de julio, el Deportivo Independiente Medellín se tendrá que ver las caras con Vasco da Gama de Brasil por el partido de ida de los play-off de la Copa Conmebol Sudamericana.
El equipo paisa empezará la serie como local, por lo que el choque se va a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot. Debido a que el ‘poderoso de la montaña’ arrastra una lesión, el juego se disputará a puerta cerrada.
Dim juega por Sudamericana
La pelota rodará a partir de las 5:00 p. m., hora colombiana, y el cotejo se podrá ver en vivo a través de la señal de DSports. Los hinchas del Deportivo Independiente Medellín esperan un comienzo positivo en el segundo semestre del año.
Aunque eso sí, hace apenas unos minutos, se confirmó una mala noticia. Un habitual titular se lesionó y no podrá jugar contra Vasco da Gama. Se trata del experimentado lateral izquierdo Frank Fabra, que sabe lo que es vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores.
Fabra se lesionó
Fabra “presentó una lesión muscular del bíceps femoral; su incapacidad dependerá de su evolución clínica”, informó el Deportivo Independiente Medellín. Alexis Serna también se lesionó. “Presenta una entesopatía de los aductores, se inicia manejo conservador, pendiente de evolución”, se dijo.
El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea arrancará, de manera oficial, la competencia en el segundo semestre del año. Los hinchas piden con urgencia la obtención de un título.
Convocados para el duelo por Sudamericana
Éder Chaux
Salvador Ichazo
Simón Romero
Hayen Palacios
Esneyder Mena
Jhan Mena
Kevin Mantilla
Luis Escorcia
Alfonso Simarra
Joaquín Varela
Didier Moreno
Baldomero Perlaza
Halam Loboa
Diego Moreno
Daniel Cataño
Agustín Martegani
Keiner Milinger
Juan José Córdoba
Gerónimo Mancilla
John Montaño
Yony González
Jeison Medina