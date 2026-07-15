Medellín confirmó como sexto fichaje a goleador en Ecuador

El 'poderoso de la montaña' se sigue robando el show en el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano con una destacada manera de contratar jugadores de alto nivel que se espera puedan aportarle a la idea de juego de Luis Amaranto Perea.

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Hasta el momento se han llevado a cabo seis contrataciones, siendo la última de ellas la llegada de un delantero esperado por todos los fanáticos, la de Jeison Medina, quien llega desde el fútbol ecuatoriano para aportar con goles a Medellín.

Jeison Medina es presentado por Medellín

Medellín se había comenzado a reportar con bajas sensibles como la de Francisco Chaverra, quien llegó a Millonarios, José Ortiz a Bucaramanga y Francisco Fydriszewski a Junior.

Sin embargo, las directivas no se han quedado de brazos cruzados y de igual manera han venido contratando jugadores como Agustín Martegani, Carlos Lucumí y recientemente a Jeison Medina.

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El experimentado delantero de 31 años llegó como el reemplazo del 'polaco', puesto que también cuenta con amplia trayectoria y olfato goleador que ha venido demostrando a nivel nacional e internacional, en los últimos años desde el fútbol ecuatoriano, en donde ha pasado por grandes equipos como Liga de Quito, Aucas e Independiente del Valle.

Medina llega a portar la camiseta de Medellín tras un negocio que cerró en condición de préstamo por un año, con opción de compra.

¿Cómo le fue a Jeison Medina en LDU Quito?

Medina lleva varios años en el fútbol de Ecuador y desde el arranque de la temporada 2025 está portando la camiseta de Liga de Quito tras su paso por Independiente del Valle.

En este lapso ya ha tenido la oportunidad de disputar 49 partidos, más de 2.400 minutos en el campo de juego y en los cuales ha podido celebrar seis goles y dos asistencias.

Refuerzos de Medellín

Alfonso Simarra se convierte en el quinto refuerzo de Deportivo Independiente Medellín para el segundo semestre de 2026.

El cuadro antioqueño, además de su nuevo director técnico Luis Amaranto Perea, ya había anunciado a Juan José Córdoba, Agustín Martegani, Carlos Lucumí y Joaquín Varela.