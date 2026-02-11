Mala suerte para Jefferson Lerma; autogol en derrota de Crystal Palace

Mala suerte tuvo este miércoles 11 de febrero el futbolista colombiano Jefferson Lerma al ser protagonista en la derrota de su equipo Crystal Palace en condición de local ante Burnley en partido válido por la fecha 26 de la Premier League.

Lerma volvió a la titularidad de las águilas y en el minuto 36 fue clave al dar la asistencia para que Jorgen Strand Larsen anotara el 2-0 parcial en favor de su equipo.

Mala suerte para Jefferson Lerma

Sin embargo, en el segundo tiempo Burnley reaccionó y arremetió en contra del Crystal Palace hasta empatar y remontar el marcador.

En el minuto 45+3, cuando el marcador estaba 2-2, el mediocampista colombiano contó con mala suerte al marcar el autogol que le dio el triunfo a la visita.

La jugada inició con un centro desde el tiro de esquina que fue cabeceado por un delantero rival y que atajó el guardameta Dean Henderson.

Sin embargo, el rebote tomó dirección de un costado, justo en donde estaba Jefferson Lerma, a quien le pegó el esférico, el cual terminó cruzando la línea de gol y dándole de esta manera la victoria a Burnley.

Con este resultado, Crystal Palace quedó en la posición 13 de la Premier League con 32 puntos, mientras que Burnley sigue en puestos de descenso con en la casilla 19 con 18 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz jugará el domingo 22 de febrero con Wolverhampton Wanderers.