Colombia perdería a otra joya; jugador fue convocado por España

La Selección Colombia perdería a otra joya de cara al futuro, después de que la selección de España convocara a Dilan Andrés Zárate Hidalgo, futbolista de 18 años nacido en Cartagena, para que integrara el equipo sub 19.

Zárate recibió la cuarta convocatoria en el seleccionado español y en esta oportunidad podría sumar minutos en los enfrentamientos contra Noruega los días 17 y 19 de febrero en el estadio Guillermo Amor de Benidorm.

¿Quién es y dónde juega Dilan Andrés Zárate?

Dilan Zárate es un mediocampista nacido en Cartagena el 1 de agosto de 2007. El futbolista con nacionalidad colombiana y española hizo parte de Expreso Rojo, club del fútbol aficionado de la capital del departamento de Bolívar.

Posteriormente, Zárate se desplazó a España junto a su familia en donde pasó por el Nàstic de Tarragona, UE Cornellà y Girona.

Después de destacarse en el Girona, el colombiano fue fichado por el Inter de Milán de Italia, en donde continúo con su proceso formativo.

Con el equipo nerazzurri, el cartagenero se ha destacado de tal manera hasta el punto de conquistar los títulos de Italia y de la Supercopa italiana.

El rendimiento de Dilan Zárate le permitió renovar su contrato con Inter de Milán hasta la temporada 2029 con la esperanza de recibir un primer llamado al plantel profesional.

Dilan Zárate y la Selección Colombia

A pesar de brillar en Inter de Milán y celebrar con la bandera de Colombia sus logros en Inter, el mediocampista no ha integrado ninguna de las selecciones Colombia en sus categoría juveniles.

Por otro lado, Zárate sí ha recibido cuatro llamados para ser parte de la selección de España, principalmente en la categoría sub 19.