Manchester City dio el golpe y derrotó a Real Madrid en España

Manchester City se llevó un triunfazo del Santiago Bernabéu este miércoles, al vencer 2-1 al Real Madrid por la sexta fecha de la Champions League. En un partido intenso, los dirigidos por Pep Guardiola encontraron la forma de remontar y hundir aún más a un equipo blanco que mostró mejoría, pero no la suficiente para revertir su crisis.

El primer tiempo tuvo a un Real Madrid más sólido que en presentaciones anteriores. Con varias bajas y sin Kylian Mbappé, Xabi Alonso movió fichas y encontró equilibrio. Rodrygo abierto por derecha, Gonzalo en punta y Valverde como lateral dieron frescura a un equipo que presionó alto y recuperó sensaciones.

El Madrid tuvo incluso la primera gran opción: un penal señalado sobre Vinícius en apenas dos minutos, que el VAR corrigió al determinar que la falta fue fuera del área. Ese impulso llevó al equipo local a atacar con velocidad y superar por momentos al City, aunque sin la pegada necesaria para reflejarlo en el marcador.

El premio llegó en una jugada rápida: Bellingham asistió a Rodrygo, quien definió cruzado para abrir el marcador y reencontrarse con el gol tras más de 30 partidos. Era la mejor versión del Madrid en semanas, pero la alegría duró poco.

Un error defensivo en un tiro de esquina permitió el empate del City, aprovechado por O’Reilly tras un rebote que Courtois no controló. Y minutos después, un agarrón de Rüdiger sobre Haaland terminó en penal, que el noruego cambió por gol para poner el 2-1.

En la segunda parte, el Madrid perdió intensidad y empezó a sufrir. La posesión del City creció y, aunque el equipo inglés tuvo opciones claras para sentenciar, Courtois mantuvo con vida a los suyos con varias atajadas determinantes ante Haaland, Cherki y Doku.

El elenco de Xabi Alonso tuvo una oportunidad clara para empatar con Bellingham, pero el inglés falló en la definición. Más tarde, Vinícius y el joven Endrick también estuvieron cerca, pero la fortuna no acompañó al local en los momentos clave.

Con esta derrota, la segunda consecutiva en casa, el Real Madrid profundiza su mala racha y solo suma dos victorias en sus últimos ocho partidos. El City, por su parte, se sacude del peso histórico del Bernabéu y reafirma su condición de favorito en la Champions.