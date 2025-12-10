[VIDEO] Richard Ríos apenas la tocó: golazo contra Napoli en Champions League

La UEFA Champions League empieza a tocar zonas necesarias para empezar a sellar la clasificación para los octavos de final y para los Play-Offs de esa instancia de eliminación directa. Durante las primeras cuatro fechas, el Benfica no había contado con la suerte deseada. Le remontaron partidos y no pudo sumar puntos. Todo cambió en la quinta jornada con Richard Ríos como figura.

En la quinta fecha, Benfica salió del fondo de la tabla y se metió en los puestos cercanos a la zona de los Play-Offs de los octavos de final. Los portugueses le ganaron al Ajax en un duelo de coleros en el que Richard Ríos estuvo cerca de marcar gol acompañando el tanto que abrió la cuenta y ahora, tenían un duro reto encima contra el Napoli.

GOLAZO DE RICHARD RÍOS PARA EL RESURGIMIENTO DE BENFICA

Nada más ni nada menos que medirse ante el campeón de la Serie A de Italia y contra uno de los grandes clubes en esta temporada siguiendo por esa misma línea de favoritos para ganarse el título local. Benfica fue más propositivo en los primeros minutos de los 45 iniciales y con Richard Ríos rompieron el arco rival.

El volante que ha sido determinante para José Mourinho sigue respondiendo a la confianza del entrenado portugués. Volvió a ser titular en la UEFA Champions League y sobre los 20 minutos, rompió el arco rival. Una jugada que contó con un cabezazo en el área y antes de que llegara Vanja Milonkovic-Savic a atrapar la pelota, Richard apenas tocó el balón desviando su camino al fondo.









Un gol vital para que el colombiano se gane la confianza después de unas semanas complejas, tanto en la Selección Colombia y con el cuadro portugués en donde ha contado con una adaptación que poco a poco evolucionó y que ya se ha afianzado dentro del mediocampo.

Este es el segundo gol del colombiano con el Benfica desde que firmó con la institución lisboeta después del Mundial de Clubes. Con este tanto en condición de local, Richard Ríos se sigue ganando el corazón de los aficionados y de la prensa lusa que en ocasiones le han rescatado su entrega dentro del campo de juego.

Al Benfica le quedan dos oportunidades más para seguir en carrera dentro de la Champions League. Después de su juego frente al Napoli, el club lucitano deberá medirse con la Juventus en Turín y cerrará la fase de la liga contra el Real Madrid en condición de local.