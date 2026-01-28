La Champions League llegó a uno de los momentos más especiales de la temporada, pues se disputa el último compromiso de la fase de liga en donde se conocerán a los clasificados a las rondas de eliminación directa.

Para el conjunto dirigido por Pep Guardiola, la necesidad de ganar es imperiosa si quiere asegurar su lugar directo en los octavos de final de la competición. Tras una irregular campaña de grupos marcada por altibajos y una sorprendente derrota ante el Bodø/Glimt, los ingleses se ubican actualmente fuera de los ocho primeros.

Por su parte, Galatasaray también tiene mucho en juego. El equipo turco se acerca a la zona de playoffs, con un rendimiento competitivo en sus últimos partidos europeos y un empate reciente ante el Atlético de Madrid que lo mantiene con opciones. Aunque no depende solo de sí mismo para asegurar su continuidad en el torneo, una victoria en Manchester le daría una gran ventaja hacia la siguiente etapa.

Manchester City Vs Galatasaray EN VIVO: Champions League ¿Dónde ver? Hora y canal de TV

El partido entre Manchester City y Galatasaray por la fecha 8 de la UEFA Champions League se juega este miércoles 28 de enero a partir de las 15:00 y se podrá ver por Disney+.