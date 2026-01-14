Manchester United anunció a su nuevo técnico; es un ídolo de la institución

El Manchester United confirmó este martes la contratación de Michael Carrick como nuevo entrenador hasta final de temporada.

"Michael Carrick está de vuelta. Nuestro excapitán es nuestro entrenador en jefe para el resto de la temporada 2025/26", escribió el club de la Premier League en su cuenta de X.

Michael Carrick, el ídolo que llega al United

Carrick, que fue jugador del club entre 2006 y 2018, ya ejerció como técnico interino durante varios partidos tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer en 2021.

El que fuera centrocampista inglés, llega al United tras el despido de Rúben Amorim y después de que la directiva del club ha sondeado las opciones de recuperar a Solskjaer, de mantener a Darren Fletcher como interino y de Carrick, por quien finalmente se han decidido.

El cuerpo técnico de Carrick estará formado por Steve Holland, que fue segundo de Gareth Southgate en Inglaterra, Jonathan Woodgate, al que conoce de su etapa en el Middlesbrough, Jonny Evans, ex jugador del United hasta la pasada temporada, y Travis Binnion. Esta será la segunda experiencia de Carrick como entrenador después de dirigir durante tres años al Middlesbrough.

Carrick tendrá durísimo desafío en su estreno como DT

El primer partido de Carrick en el banquillo del United será este sábado contra el Manchester City por la presente edición de la Premier League, donde los 'Red Devils' ocupan la séptimo posición con 32 puntos, a tres de las posiciones de cupos a Champions League.

No participa en Europa, dada su mala pasada campaña, mientras que en la Copa de la Liga cayó a manos del Grimsby Town, un equipo de League Two (Cuarta división), y en la FA Cup contra el Brighton & Hove Albion.

Tras la marcha de Amorim, que apenas estuvo catorce meses en el club, Fletcher asumió las riendas del equipo en los dos últimos encuentros, sacando un empate fuera de casa contra el Burnley y cayendo eliminado en la FA Cup en Old Trafford contra el Brighton. Después de esta experiencia, Fletcher volverá a ocuparse del United sub18, que era su trabajo hasta la destitución de Amorim.