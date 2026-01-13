Cuentas claras en Madrid: Millonario pago a Xabi Alonso

El golpe deportivo todavía retumba en el entorno blanco. La derrota en la Supercopa frente al Barcelona no solo dejó consecuencias en lo futbolístico, sino que activó decisiones drásticas en la cúpula del Real Madrid, con efectos que van mucho más allá del marcador.

Un ciclo corto que terminó en ruptura

La etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid llegó a su fin apenas seis meses después de haber comenzado, en un proyecto que nació con enormes expectativas y terminó antes de consolidarse. El entrenador español se despidió con un mensaje sobrio y respetuoso, agradeciendo la confianza de la directiva, el respaldo del plantel y el apoyo del madridismo durante su breve paso por el banquillo.

Más allá de las formas, el resultado deportivo fue determinante. La caída 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España precipitó una decisión que ya venía siendo analizada puertas adentro. Alonso, que había firmado contrato hasta 2028, no logró sostener el proyecto en un club donde el margen de error es mínimo.

Lea también Primeros dos problemas para Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

La millonada que tuvo que pagar el Real Madrid

El despido del técnico no fue barato. Según información revelada por medios españoles, el Real Madrid ya había hecho una fuerte inversión inicial para contratarlo, pagando cerca de 10 millones de euros al Bayer Leverkusen por su cláusula de salida. A eso se sumó la liquidación correspondiente por el contrato vigente hasta junio de 2028.

Aunque se habló de un acuerdo mutuo, el club debió asumir una compensación económica significativa. De acuerdo con el periodista Agustín Castellote, el gasto total del Real Madrid por la contratación y posterior salida de Xabi Alonso alcanzó los 31 millones de euros, una cifra que generó molestia y debate entre los aficionados.

Lea también División en Real Madrid: los mensajes de despedida a Xabi Alonso

El paso de Xabi Alonso por el Real Madrid dejó más números rojos que títulos. La eliminación en la Supercopa fue el detonante de una decisión costosa, tanto en lo deportivo como en lo financiero. Ahora, con cuentas claras, el club blanco busca soluciones rápidas para enderezar el rumbo y justificar una inversión que terminó siendo tan breve como millonaria.