Mantener a un colombiano: La prioridad de Vasco Da Gama

La temporada de Vasco da Gama terminó con un golpe duro tras perder la final de la Copa de Brasil ante Corinthians en el Maracaná. Aunque Andrés Gómez fue uno de los puntos altos del equipo, el defensor colombiano Carlos Cuesta quedó señalado por su actuación en ese partido decisivo. Sin embargo, puertas adentro el balance es distinto.

Pese a las críticas puntuales, en Vasco hay satisfacción con el rendimiento general del central de 26 años, quien se consolidó como titular en el esquema de Fernando Diniz durante sus primeros meses en el fútbol brasileño. Cuesta llegó a inicios de septiembre de 2025 cedido desde Galatasaray y rápidamente se ganó un lugar en el once.

Lea también Carlos Andrés Gómez vuelve a ser figura pese al empate de Vasco

Una decisión prioritaria para enero

Por eso, uno de los primeros asuntos que la dirigencia debe resolver en este arranque de 2026 es su continuidad. El préstamo de Carlos Cuesta vence el lunes 5 de enero y Vasco da Gama ya trabaja para extender la cesión, una operación que se convirtió en prioridad para el club.

Según informó GloboEsporte, el equipo carioca deberá pagar 1,5 millones de euros para prolongar el préstamo hasta finales de 2026. Además, el acuerdo original contempla una opción de compra cercana a los 7 millones de euros.

“Vasco quiere retener a Carlos Cuesta en la plantilla. El defensa de 26 años cuenta con la confianza de Diniz y ha mostrado un buen nivel de rendimiento en estos cuatro meses”, señaló el medio brasileño.

Números que respaldan la confianza

En el segundo semestre de 2025, Cuesta disputó 17 partidos, 16 de ellos como titular y anotó un gol, precisamente en su debut con la camiseta de Vasco, en el empate 2-2 frente a Ceará el 15 de septiembre.

Con la pretemporada en marcha y varios frentes abiertos para 2026, Vasco da Gama considera clave mantener a Cuesta en su zaga, convencido de que su continuidad le dará estabilidad defensiva a un proyecto que busca volver a pelear títulos en Brasil.