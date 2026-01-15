Luis Díaz lleva una temporada fuera de serie en Alemania. Desde su fichaje por el Bayern Múnich, el delantero nacido en Barrancas ha estado rompiendo varios de los mejores registros de su carrera. Su crecimiento ha sido notable y por ello no ha parado de recibir elogios de propios y extraños sobre su primer curso en suelo germano.

Lea también Luis Díaz no se puede confiar: le ponen duro reto en Bayern Múnich

Una vez que el delantero colombiano llegó a Baviera proveniente de Liverpool, no pasó mucho tiempo para que diera muestras de porque el Bayern había puesto sus ojos en él. Díaz llegó y sin tiempo de adaptación empezó a desequilibrar en suelo alemán para convertirse en figura del equipo de Vincent Kompany.

Con un despliegue más que brillante en la primera parte de la temporada, Díaz ha sido reconocido por grandes leyendas del cuadro muniqués. El colombiano ha sido elogiado por sus compañeros, directivos, exjugadores y un gran sector de la prensa, que ha visto en el cafetero unas condiciones brillantes.

El último jugador en sumarse a la lista de elogios fue Manuel Neuer. El portero campeón del Mundo en 2014 habló de lo que ha sido el impacto del jugador colombiano en el Bayern Múnich. Además, destacó en una breve comparación lo que ha significado tenerlo de compañero.

En otras noticias

Durante una entrevista tras el duelo ante Colonia por la fecha 17 de la Bundesliga, el portero alemán confirmó que el colombiano es uno de los mejores futbolistas con los que ha compartido. El guardameta reveló que las habilidades del cafetero son fundamentales.

"Su postura, la forma como se ubica en el campo, siempre está dando su mayor esfuerzo. Trabaja muy duro y técnicamente es muy bueno con la pierna izquierda, con la pierna derecha. Él es uno de los mejores jugadores con los que he jugado".

Para Neuer el impacto de Díaz en el Bayern ha sido más que relevante. A lo largo del presente curso, el colombiano está cerca de llegar a las 25 intervenciones de gol, entre asistencias y anotaciones. El guajiro igualó su registro del año anterior con Liverpool y aún le quedan varios partidos por disputar.

Lea también [Video] Nueva asistencia de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Se espera que Luis Díaz siga en un estado de forma brillante pensando en la Copa del Mundo 2026. El extremo de la Selección Colombia es uno de los llamados a guiar al equipo de Néstor Lorenzo en la cita orbital.