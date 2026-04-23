Marie-Louise Eta y su mensaje al ruido por ser primera mujer DT

Marie-Louise Eta no tiene tiempo para los titulares. Después de una semana en la que su nombre circuló por medio continente —elogios de Vincent Kompany, entrevistas en la BBC, portadas que la presentaban como símbolo de algo mayor— la entrenadora del 1.FC Union Berlin llegó a la rueda de prensa previa al partido contra el RB Leipzig con un mensaje deliberadamente sobrio: aquí se viene a ganar partidos.

“Es agradable que hablen bien de uno. Pero lo que de verdad importa es lo que pasa dentro del campo”, dijo sin rodeos. Eta no niega el peso histórico de su posición, pero se niega a que ese peso dicte la agenda del vestuario. El Union no fichó a la persona más llamativa, insistió; fichó a la persona más preparada. La diferencia, para ella, no es menor.

Reconstruir desde adentro

El grupo que encontró Eta tenía la moral erosionada. Ella misma lo reconoce, aunque elige hablar de lo que vino después: “Una plantilla abierta, con energía genuina”. El empate ante el Wolfsburg fue, en ese sentido, una lectura de dos caras. Los resultados no acompañaron del todo, pero la reacción del equipo tras encajar el segundo gol dejó algo concreto en qué apoyarse.

“Vimos pasos adelante reales. Mantuvimos la creencia cuando más difícil estaba. Nos faltaron pequeños detalles para llevarnos más, pero si seguimos por ese camino, los números van a cambiar”. La frialdad de Oliver Burke en la definición y la solidez en la transición defensiva fueron, según Eta, señales de que algo está empezando a encajar.

El camino a la permanencia

La hoja de ruta no tiene grandes secretos, pero sí una convicción clara: recuperar la identidad que hizo del Union un equipo respetado en la Bundesliga. Defensa compacta, presión alta, y la valentía de proponer soluciones cuando el juego aprieta.

“Queremos una base defensiva sólida, pero también queremos jugadores que no se escondan bajo presión, que busquen la solución”. Sobre la situación en la tabla, Eta fue directa sin dramatizar: “Sabemos exactamente dónde estamos. Somos profesionales, nos lo tomamos en serio. Y estamos convencidos de que vamos a conseguir los puntos que necesitamos”.

El cuerpo técnico ya trabaja en el plan para Leipzig. La semana mediática quedó atrás.