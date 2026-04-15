No hay contemplación con Marino Hinestroza: fuertes críticas en Brasil

La temporada 2026 para Marino Hinestroza no ha sido la mejor. Su llegada a Vasco da Gama generó bastante expectativa, especialmente por lo hecho durante los años recientes en Atlético Nacional, ganándose réditos y méritos para llegar a la Selección Colombia.

Sin embargo, estos primeros juegos en Brasil no han sido los mejores. Fue inicialista en el juego del Vasco da Gama vs. Audax Italiano, pero apenas disputó 46 minutos, dejando una imagen poco favorable y siendo el blanco de las críticas.

Adicionalmente, Carlos Cuesta vio la tarjeta roja, al minuto 83. La prensa brasileña no solo criticó al defensor central, sino al extremo, quien fue calificado como de los peores de Vasco da Gama, en la caída vs. Audax Italiano.

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Críticas de la prensa brasileña a Marino Hinestroza

Marino Hinestroza dejó el terreno de juego al minuto 46 y los comentarios de su actuación no fueron los mejores. Esta fue la reseña que puso el medio Globo Esporte sobre el colombiano “El peor jugador del equipo. Realizó varios pases hacia atrás y falló algunos regates. Sigue demostrando que su ritmo es diferente al del resto de la plantilla. Fue sustituido en el descanso y, una vez más, dio la impresión de no haber aprovechado su oportunidad”.

Finalmente, recibió 3/10 de calificación y en las plataformas, dejó un promedio de 6.0

Los números de Marino Hinestroza en Vasco da Gama

Marino Hinestroza ha disputado un total de13 partidos en Vasco da Gama, contando el Brasileirao, campeonato Carioca y Copa Sudamericana.

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¿Cuál es el próximo partido de Marino Hinestroza con Vasco da Gama?

Vasco da Gama jugará este 18 de abril vs. Sao Paulo, por el Brasileirao. Posteriormente, enfrentará el martes 21 a Paysandu por la Copa de Brasil. Regresará a la Copa Sudamericana para recibir a Olimpia de Paraguay.