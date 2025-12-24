Nacional haría venta histórica: gigante de Francia ficharía a joya

Para el 2026, Atlético Nacional se sigue preparando en busca de asegurar los fichajes ideales para afrontar la Copa Sudamericana y para volver a ser protagonista en el rentado local. Se despidieron del 2025 con una Copa BetPlay en sus manos, la octava de su historia.

Sin embargo, en el equipo femenino, el 2025 también terminó de buena forma sellando la clasificación para las semifinales, una zona en la que no pudieron dar el golpe perdiendo en esta instancia frente al Deportivo Cali que disputó la final contra Independiente Santa Fe.

Así como en la rama masculina, Nacional espera armarse de la mejor forma en busca de llegar a disputar una nueva final en el Fútbol Colombiano y para clasificar a la Copa Libertadores Femenina. Vale recordar que en 2023 fueron terceras en la competencia.

Sin muchas novedades de fichajes, ya empiezan a tocar la puerta equipos del exterior para fichar a jugadoras de mucho futuro en el cuadro antioqueño y en la Selección Colombia. Hace unos días, llegó una oferta del fútbol de Francia por una joya de Atlético Nacional.

OLYMPIQUE DE MARSELLA VA EN SERIO POR MARY JOSÉ ÁLVAREZ

El 9 de diciembre, Julián Capera informó en sus cuentas oficiales que el Olympique de Marsella había avanzado en el fichaje de Mary José Álvarez, jugadora que le queda un año de contrato todavía con Atlético Nacional. También había posibilidades con otros clubes como West Ham, París FC, Madrid CFF, Suecia y México, de acuerdo con el periodista de ESPN.

Por su parte, el miércoles 24 de diciembre, como regalo de navidad, Julián Capera abordó este tema asegurando que el Olympique de Marsella ya había presentado una oferta formal por la defensora central que también puede jugar de volante. Para el cuadro antioqueño esto sería un negociazo y una venta histórica del club.

Según Capera, el negocio parece ya tomó forma y se definiría con un valor de 30,000 dólares por el 80% de los derechos de la jugadora. A Nacional le quedaría un porcentaje importante por si hay una venta en el futuro. Sería un aliciente para las verdolagas que ganarían una importante suma adicional.









El fútbol colombiano femenino ha estado en el ojo de los grandes equipos de Europa. No en vano, hay jugadoras como Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Manuela Pavi que salieron del balompié de Colombia para firmar con Real Madrid, Chelsea y West Ham. Así como el caso de estas tres, hay otros fichajes que se han definido en el ‘Viejo Continente’.

MARY JOSÉ ÁLVAREZ, UNA CARRERA MUY PROMETEDORA

La defensora central es una de las grandes jugadoras para el futuro de Colombia. Con tan solo 20 años, ya cuenta con la experiencia de jugar el Mundial Sub-17 de 2022 en el que fueron subcampeonas. Fue capitana junto con Linda Caicedo de ese certamen mundialista.

Su pegada de larga distancia, su seguridad defensiva le dan la mano a Mary José Álvarez que tampoco demoró mucho en estar en el radar de la Selección Colombia de mayores. En febrero de 2025 con 19 años hizo su debut con el combinado absoluto enfrentando a Japón en la SheBelieves Cup.

Desde ese momento, ha sido indiscutible convocada en la Selección Colombia dirigida por Ángelo Marsiglia. Saltar a Europa sería un bombazo para la carrera deportiva de la cartagenera. Aún más figurar en Francia que es una de las ligas más competitivas de Europa con el Olympique de Lyon como la máxima ganadora de la UEFA Champions League.