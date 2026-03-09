Marino Hinestroza, el centro de las críticas en Brasil: “Su rendimiento es bajo”

La actualidad de Marino Hinestroza en Brasil es bastante compleja. Desde su llegada, el atacante no ha logrado consolidarse en el once titular de Vasco Da Gama, haciendo que varios aficionados y prensa local lo critiquen por su bajo rendimiento en el cuadro brasileño.

En los últimos días, la prensa local ha puesto al atacante en el centro de la crítica por lo acontecido con Vasco Da Gama, pues el club pago un alto valor por un porcentaje del delantero, quien hasta el momento no ha logrado mostrar el talento que hizo que fuera visto por grandes clubes del continente.

Marino Hinestroza es criticado en Brasil

Los encargados de criticar la actualidad de Marino Hinestroza fue el diario Globo Esporte, que aseguró que el fichaje del colombiano generó mucha expectativa dentro del cuadro brasileño. Sin embargo, las directivas del Vasco confían en el talento del exjugador de Atlético Nacional.

"Llegó a Río de Janeiro como un fichaje rodeado de expectativas, tanto de la directiva como de la afición vasca (…) Su rendimiento en sus primeros partidos aún se considera bajo, pero la directiva tiene gran confianza en Hinestroza para el resto del año, gracias a su adaptación al fútbol brasileño y su mejor estado físico", aseguró el medio mencionado.

Además, mencionó: “ha jugado siete partidos con el Vasco, todos como suplente. El jugador promedia solo 22 minutos por partido y aún no ha contribuido a ningún gol”, lo que ha generado una mala reacción entre todos los aficionados de la escuadra del equipo brasileño.

Johan Rojas con un panorama diferente a Marino Hinestroza

Por último, Globo Esporte se refirió a Johan Rojas, colombiano que ha logrado ganarse un puesto en Vasco Da Gama, siendo figura y ganándose el corazón de todos los seguidores del cuadro brasileño, teniendo un panorama bastante distinto al jugador de la Selección Colombia.

"Johan Rojas lucirá el dorsal 10 del Vasco a partir del partido contra el Palmeiras el próximo jueves en el Campeonato Brasileño. Uno de los seis refuerzos fichados en el último mercado de fichajes, el centrocampista se ha adaptado rápidamente al fútbol brasileño y es una notable excepción en un inicio aún discreto de los recientes fichajes de la directiva del Vasco”, finalizó.