Marino Hinestroza si llegaría a Boca: así se definiría su salida de Nacional

Marino Hinestrozavuelve a ser noticia por su posible llegada aBoca Juniors. Aunque el atacante ya estaba prácticamente encaminado a vestir la camiseta azul y oro, las negociaciones entraron en un punto crítico que podría retrasar o incluso frustrar la operación.

Según lo informado en el programa “LA FM Más Fútbol”, en su emisión de este 29 de diciembre, el principal inconveniente pasa por las diferencias económicas entre las partes. Eduardo Luis confirmó los detalles que no han permitido cerrar la negociación.

Según lo revelado, el club xeneize solo está dispuesto a desembolsar 5 millones de dólares por los derechos del jugador, mientras que Atlético Nacional, actual dueño de su ficha, se mantiene firme en su postura de exigir 6 millones por el traspaso. Esa brecha, aunque parece mínima en cifras absolutas, se ha convertido en el mayor escollo para avanzar.

Ante este escenario, la dirigencia de Boca habría optado por una estrategia alternativa para intentar equilibrar la balanza financiera. De acuerdo con la misma fuente radial, el club argentino le habría solicitado al futbolista reducir sus pretensiones salariales, con el objetivo de compensar el millón de dólares que separa a ambas instituciones.

Sin embargo, ese no sería el único punto de conflicto. Desde suelo argentino también se habla de otro factor clave: la prima del 8% que corresponde al propio Marino Hinestroza en caso de concretarse su transferencia.

Ese porcentaje, que forma parte de los acuerdos habituales en este tipo de operaciones, representaría un costo adicional que Boca no tenía contemplado asumir en las condiciones actuales.

A esto se suma una incertidumbre adicional que genera preocupación en La Bombonera. Existen dudas sobre el porcentaje real del pase que estaría en venta, un aspecto que no ha quedado del todo claro entre los documentos presentados por las partes.

Desde el entorno del club argentino se busca tener total certeza de que la inversión corresponda a un porcentaje significativo de los derechos deportivos, evitando futuros conflictos contractuales o económicos.

Más allá de eso, en suelo albiceleste se menciona la posibilidad de que para cerrar el acuerdo por el extremo colombiano, los xeneizes condonen una parte de la deuda que tiene Nacional en el pasado acuerdo por el fichaje de Jorman Campuzano.

El futbolista ya había dado señales positivas para su llegada y en Argentina se daba casi por hecho que sería uno de los refuerzos estelares para la próxima temporada.

En Boca saben que el margen de maniobra es reducido y que el tiempo juega en contra. El cuerpo técnico espera definiciones rápidas para planificar la pretemporada, mientras que el club colombiano no parece dispuesto a ceder fácilmente en sus exigencias económicas. Por ahora, el pase de Marino Hinestroza sigue sin hacerse efectivo y su futuro permanece en suspenso.

Todo dependerá de lo que ocurra en las negociaciones de los próximos días. Si alguna de las partes decide flexibilizar sus condiciones, el atacante podría finalmente llegar a La Bombonera. .