Para este 2026, Universitario de Deportes es sin duda alguna, el candidato de Perú en buscar la clasificación a importantes fases de la Copa Libertadores. A la espera de conocer con qué rivales le tocará al cuadro limeño, ya dieron a conocer la llegada de Javier Rabanal, entrenador español que estaba en Independiente del Valle en el 2025.

Vea también: Santa Fe eligió sponsor para el 2026: ¿Cuándo presentan uniforme nuevo?

Evidentemente, con Javier Rabanal esperan llegar lejos, dado que el ibérico fue semifinalista con Independiente del Valle en la Copa Sudamericana después de perder con Atlético Mineiro. A partir de la llegada de un nuevo entrenador capacitado en competencias internacionales quieren dar la talla en el torneo.

Por esta razón, han puesto sus ojos en jugadores de la Liga BetPlay de Colombia, especialmente en Atlético Nacional que acaba de salir campeón de la Copa BetPlay superando al Deportivo Independiente Medellín. El futbolista, además de ese título, ganó una Superliga en el 2025 con los verdolagas.

BILLY ARCE SERÍA NUEVO JUGADOR DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el jugador en cuestión es el ecuatoriano Billy Arce. El ex Once Caldas en Colombia ha levantado el interés de equipos como Independiente Santa Fe en anteriores ediciones, pero todo parece indicar que jugaría en Perú.









Después de terminar su vínculo con Atlético Nacional y no continuar al no renovar su contrato, el extremo de 27 años aparece como una de las grandes opciones para recalar en Perú con el Universitario de Deportes. El conjunto ‘Crema’ podría cerrar la vinculación del ecuatoriano con facilidad por el hecho de que quedó libre.

Le puede interesar: [Video] Luis Súarez: gol de pecho y triplete con el Sporting

Sin embargo, además de Universitario de Deportes, Billy Arce también está en la mira de dos equipos de la Liga BetPlay para el 2026. Las próximas semanas serán claves para el conjunto limeño para poder definir el fichaje del ecuatoriano que ya había estado en ligas importantes de Sudamérica, nada más ni nada menos que con el Santos de Brasil.

Aparte de Billy Arce que está en el radar de Universitario, el cuadro peruano también oficializó la llegada del argentino Caín Fara, defensor central y estaría prácticamente cerrado la llegada del senegalés, Sekou Gassama.

¿QUÉ RIVALES EVITARÍA UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN LA COPA LIBERTADORES 2026?

El cuadro peruano espera hasta marzo para conocer sus rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Parten desde el bombo 2 en el que comparten con Lanús, Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar y Cruzeiro.

Lea también: Revolcón en Santa Fe; Repetto busca la salida de 5 jugadores más

De esa manera, evitarían a estos siete equipos con los que comparten zona en el sorteo y tampoco podrán estar con Cusco al ser del mismo país. La excepción pasa con Alianza Lima que podría clasificar al bombo 4, siempre y cuando pasen las fases preliminares.