Nacional dejó escapar a una joya: Llegará libre a Europa

Mientras Atlético Nacional avanza en la planificación de su proyecto deportivo para 2026, una noticia sacudió el cierre del año en el entorno verdolaga. Una de las promesas más importantes de sus divisiones menores tomó la decisión de salir del club como agente libre y ya tiene destino en el fútbol europeo.

Se trata de Feder Rivas, mediocampista de apenas 17 años, quien no llegó a un acuerdo contractual con Nacional y optó por dar un salto en su carrera fuera del país, luego de varios años de formación en la cantera del equipo antioqueño.

Feder Rivas de Nacional a la Serie A

De acuerdo con la información revelada por el periodista Felipe Sierra, Feder Rivas alcanzó un acuerdo con el Torino de Italia para continuar su desarrollo profesional. El futbolista cumplirá la mayoría de edad en los próximos meses y una vez lo haga, se incorporará formalmente al club de la Serie A.

Rivas estuvo durante tres años en las divisiones menores de Atlético Nacional, pero no encontró un contrato que le ofreciera garantías deportivas ni económicas suficientes para mantenerse en la institución. Ante ese panorama, el jugador y su entorno optaron por aceptar el reto internacional, con un vínculo que se extendería hasta junio de 2029 y con la posibilidad de proyectarse hacia el primer equipo del Torino.

El joven mediocampista llamó la atención de varios clubes del exterior tras su destacada actuación con la Selección Colombia en el Sudamericano sub 17, torneo en el que fue uno de los jugadores más sobresalientes del combinado nacional.

Lo que recibirá Nacional por derechos de formación

Aunque Atlético Nacional dejó ir a Feder Rivas sin recibir una transferencia directa, el club sí obtendrá un ingreso por concepto de derechos de formación. Según se conoció, el conjunto verdolaga recibirá cerca de 250.000 dólares por este rubro, una compensación establecida por la normativa FIFA para jugadores formados en clubes desde edades tempranas.

La partida de Feder Rivas deja sensaciones encontradas en Atlético Nacional. Por un lado, el club pierde a una de sus mayores proyecciones sin poder explotarla en el primer equipo, por otro, el futbolista da un paso importante hacia el fútbol europeo en busca de crecimiento y oportunidades. Su llegada al Torino confirma, una vez más, el valor del talento joven colombiano en el mercado internacional y abre un nuevo capítulo en la carrera de una joya que decidió buscar su futuro lejos del Atanasio Girardot.