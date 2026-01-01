Marino Hinestroza se aleja de Boca: dos equipos brasileros quieren su fichaje

Marino Hinestrozasigue siendo noticia a nivel sudamericano por su posible llegada aBoca Juniors. Todo apuntaba a que el extremo de Nacional tenía todo cerrado con el cuadro azul y oro, pero en los últimos días la situación se ha enfriado y podría tener un giro radical.

Según lo revelado, Nacional, actual dueño de su ficha, le manifestó al elenco argentino que deseaba un pago de seis millones de dólares por el cafetero. Sin embargo, la propuesta del onceno de la rivera quedó sellada en cinco y por ello aparecieron nuevas posibilidades en suelo brasilero.

Desde el país más grande de Sdamérica se confirmó que son dos los elencos que tiene sus ojos puestos en Hinestroza. El primero sería Sao Paulo, elenco que hace un tiempo llegó a tener en sus filas a James Rodríguez. Mientras que la otra chance sería Botafogo, cuadro de Río de Janeiro que quiere recuperar protagonismo local e internacional.

Boca habría optado por una estrategia alternativa para intentar equilibrar la balanza financiera. De acuerdo con la misma fuente radial, el club argentino le habría solicitado al futbolista reducir sus pretensiones salariales, con el objetivo de compensar el millón de dólares que separa a ambas instituciones.

Sin embargo, ese no sería el único punto de conflicto. Desde suelo argentino también se habla de otro factor clave: la prima del 8% que corresponde al propio Marino Hinestroza en caso de concretarse su transferencia.

Ese porcentaje, que forma parte de los acuerdos habituales en este tipo de operaciones, representaría un costo adicional que Boca no tenía contemplado asumir en las condiciones actuales.

A esto se suma una incertidumbre adicional que genera preocupación en La Bombonera. Existen dudas sobre el porcentaje real del pase que estaría en venta, un aspecto que no ha quedado del todo claro entre los documentos presentados por las partes.

Desde el entorno del club argentino se busca tener total certeza de que la inversión corresponda a un porcentaje significativo de los derechos deportivos, evitando futuros conflictos contractuales o económicos.

Más allá de eso, en suelo albiceleste se menciona la posibilidad de que para cerrar el acuerdo por el extremo colombiano, los xeneizes condonen una parte de la deuda que tiene Nacional en el pasado acuerdo por el fichaje de Jorman Campuzano.

El futbolista ya había dado señales positivas para su llegada y en Argentina se daba casi por hecho que sería uno de los refuerzos estelares para la próxima temporada.

En Boca saben que el margen de maniobra es reducido y que el tiempo juega en contra. El cuerpo técnico espera definiciones rápidas para planificar la pretemporada, mientras que el club colombiano no parece dispuesto a ceder fácilmente en sus exigencias económicas. Por ahora, el pase de Marino Hinestroza sigue sin hacerse efectivo y su futuro permanece en suspenso.

Todo dependerá de lo que ocurra en las negociaciones de los próximos días. Si alguna de las partes decide flexibilizar sus condiciones, el atacante podría finalmente llegar a La Bombonera.