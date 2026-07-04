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Copa del Mundo

Marruecos derrotó a Canadá y clasificó a cuartos de final del Mundial

Azzedine Ounahi fue la gran figura de Marruecos al marcar dos goles en el triunfo.
Daniel Zabala
Marruecos clasificó a cuartos de final del Mundial
Marruecos clasificó a cuartos de final del Mundial // AFP
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Octavos de Final
Canadá Canadá
Finalizado
0 - 3
Marruecos Marruecos
Estadísticas del partido

La selección de Marruecos sigue en carrera en la Copa del Mundo, después de derrotar este sábado 4 de julio a Canadá en la ronda de octavos de final.

El equipo africano se impuso con marcador de 3-0 gracias al doblete conseguido por Azzedine Ounahi y a un tanto más de Souliane Raahimi.

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De esta manera, Marruecos avanzó a los cuartos de final y espera por el ganador de la serie entre Paraguay y Francia para conocer a su rival.

Así fueron los goles de Marruecos contra Canadá

Después de un primer tiempo cerrado y con muy pocas opciones de gol, la selección de Marruecos encontró la fórmula para vulnerar el orden defensivo de Canadá.

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El primer tanto llegó gracias a la pelota quieta y una jugada preparada en la que Achraf Hakimi sorprendió con un centro a ras de piso al borde del área en donde apareció solo y sin marca Azzedine Ounahi para rematar con el borde interno de su guayo derecho y poner el 1-0.

Posteriormente, en el minuto 81 apareció Brahim Díaz para recibir un pase filtrado dentro del área y tras enganchar a un rival pasarle el esférico a Azzedine Ounahi, que nuevamente apareció solo y sin marca, por lo que no contó con problemas para rematar con fortaleza de derecha y celebrar el 2-0 parcial.

La goleada de Marruecos se cerró en el minuto 90+8 y nuevamente fue protagonista Brahim Díaz al dominar la pelota y habilitar a Souliane Raahimi, que dentro del área pudo patear con tranquilidad y sentenciar la victoria africana.

En esta nota

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