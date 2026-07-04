El mediocampista Gustavo Puerta volvió a ser fundamental en la Selección Colombia de Mayores. El jugador de 22 años fue pieza fundamental en el triunfo de la tricolor ante Ghana el viernes 3 de julio.

Colombia clasificó a octavos de final

El combinado patrio venció por la mínima diferencia al equipo africano y clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Tras el duelo, el mismo Gustavo Puerta se pronunció. El reconocido mediocampista reveló que terminó algo cansado, por lo que muchos se preguntan si podrá estar disponible para los octavos de final.

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Las palabras de Puerta

“Terminé un poco cansado, pero eso es parte del trabajo”, manifestó, sin rodeos, Gustavo Puerta tras el cotejo, en palabras recogidas por la FIFA. Puerta hace un trabajo importante para Colombia a nivel ofensivo y defensivo.



Aunque el jugador expresó que terminó cansado, no presenta una lesión, por lo que volvería a ser titular en la Selección Colombia para los octavos de final del Mundial 2026, duelo que será ante Suiza.

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Puerta, pieza fundamental en Colombia

“No tengo palabras para describir este momento. Es un sueño hecho realidad, soñé con este momento y, gracias a Dios, lo conseguimos. Es un equipo que juega con el corazón, que juega con el alma en cada pelota; vamos como si fuera la última”, añadió Gustavo Puerta.



Gustavo también hizo referencia al sistema que utiliza el director técnico argentino Néstor Lorenzo. “Todos nos acoplamos mucho al sistema del profe. Jugamos en distintas posiciones, entonces yo creo que eso para el profe le da una facilidad a la hora de plantear los partidos”, sentenció, entre otras cosas más.



