La Selección Colombia de Mayores, el viernes 3 de julio, venció por la mínima diferencia a Ghana y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Tras el compromiso, como era de esperarse, muchas reacciones se presentaron y una de las personas que habló al respecto fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. El comunicador analizó punto por punto:

Palabras de Carlos Antonio Vélez

1. “Se acentúa una mejoría en seguridad. Imperiales los dos centrales.



2. “Se ve el equipo más tiempo, partido a partido. En el primero, nada; en el segundo, 20 minutos; en el tercero, intercambio de golpes con el rival, pero firme y anoche, con otra manera de jugar, más lucha que control, resistimos.



3. “Hasta ahora, tres rivales físicos con poco ataque, pero desgastantes, y uno que dejó jugar. Hasta hoy, salvo Portugal, no nos hemos topado con equipos demoledores y del rancio abolengo.

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Díaz y Suárez

4. “Sin brillar, pero con mucha utilidad y aporte al trabajo, los dos Luchos. No han sido lo que se esperaba de ellos, pero con lo que les queda han competido al servicio del equipo. (Ahora sí puedo utilizar esta palabra).



5. “Como en todas las selecciones, ya se nota cansancio, fatiga acumulada, y llegaron las lesiones con Córdoba. Es el momento de administrar cargas.



6. “Desde esta instancia en adelante se jugará el verdadero mundial. En Rusia también jugamos octavos ante Inglaterra. Ahora toca Suiza, que no es de la realeza futbolística, pero de los últimos 18 juegos solo perdió con Alemania.

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El fixture y el DT

7. “Diagnóstico serio y definitivo de nuestras posibilidades futuras solo se podrá dar después del martes. El camino por esta vía, siendo parejo, es menos duro que el del otro brazo del torneo. Por ahora evitamos a los grandes.

8. “El técnico también cambió y hay que admitirlo, está haciendo las modificaciones oportunas y pensando en el equipo. Le ha soltado la mano a los que no aportan lo que se necesita, cualquiera que sea su nombre o apellido. Si lo hubiera hecho antes, nos habríamos ahorrado muchos desgastes; la cosa es que los siga haciendo. Solo debe jugar el que sea útil para la ocasión”.











