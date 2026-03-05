Marruecos sin entrenador a menos de 100 días del Mundial

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, una noticia sacude el entorno de la selección de Marruecos. Mientras la federación guarda silencio oficial, varios medios locales ya aseguran que el ciclo del técnico Walid Regragui al frente de los “Leones del Atlas” habría llegado a su fin, en una decisión que genera incertidumbre en plena preparación para la Copa del Mundo.

La federación evita confirmar la salida de Walid Regragui

El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, se refirió por primera vez a las versiones que apuntan a la salida del seleccionador, aunque evitó confirmar o desmentir la información. En declaraciones posteriores al Consejo de Gobierno, el dirigente dejó claro que la prioridad es mantener la estabilidad del proyecto deportivo.

“Lo que importa no son las personas, sino el trabajo institucional”, afirmó Lekjaa al ser consultado sobre el futuro del entrenador que llevó a Marruecos a uno de los mayores logros de su historia reciente.

Sin embargo, distintos medios marroquíes aseguran que Regragui ya no continuará al frente del equipo nacional. Incluso el periodista especializado en transferencias, Fabrizio Romano, informó sobre la salida del técnico, lo que aumentó las versiones de un cambio inminente en el banquillo.

El dirigente también explicó que en las próximas horas se tomará una decisión definitiva sobre el cuerpo técnico. “Nuestra selección ocupa actualmente el octavo puesto en el ranking mundial y nuestro objetivo de cara al Mundial es mantener el mismo enfoque, metodología y nivel”, señaló.

Mohamed Ouahbi aparece como principal candidato

Mientras la federación define oficialmente la situación, algunos nombres ya comienzan a sonar para asumir el cargo. El diario marroquí Le 360 informó que el principal candidato sería Mohamed Ouahbi, actual entrenador de la selección sub-20 de Marruecos.

Ouahbi ha destacado en el trabajo con las categorías juveniles y, según ese medio, sería la apuesta de la federación para liderar el próximo ciclo del combinado nacional rumbo a la Copa del Mundo.

La posible salida de Regragui sorprende, especialmente después de los buenos resultados obtenidos durante su etapa. Bajo su dirección, Marruecos alcanzó el histórico cuarto lugar en el Mundial de Qatar 2022, convirtiéndose en la primera selección africana en llegar a semifinales del torneo.

Además, el equipo logró disputar la final de la Copa Africana de Naciones 2026, consolidándose como una de las selecciones más competitivas del continente.

Incertidumbre para un rival del Mundial

La selección marroquí, que llegará al Mundial 2026 como una de las grandes representantes del fútbol africano, espera ahora una decisión oficial que aclare el futuro de su banquillo. La federación prometió que en las próximas horas se conocerán los detalles del proyecto que liderará al equipo en el torneo.

Marruecos quedó ubicado en el Grupo C de la Copa del Mundo y enfrentará a rivales de distintos continentes, entre ellos Brasil. Un escenario que aumenta la expectativa y también la presión por definir cuanto antes quién estará al mando de los “Leones del Atlas” en el mayor desafío del fútbol mundial.