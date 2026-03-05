Paulo Dybala vuelve a preocupar a la Selección Argentina con lesión antes del Mundial

La temporada 2026 no ha sido la mejor para el delantero de la Selección de Argentina, Paulo Dybala, quien nuevamente ha tenido que lidiar con problemas físicos que lo han alejado de las canchas en varios momentos del curso con la AS Roma.

La lesión más reciente encendió las alarmas tanto en el club italiano como entre los aficionados del futbolista, debido a su historial de inconvenientes musculares en los últimos años y en el arranque del presente año se han intensificado, lo que podría poner en duda su participación en la Copa Mundial.

Dybala tendrá que ser precavido si quiere ir al Mundial

El atacante sufrió una lesión muscular de grado medio en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante un partido de la Serie A ante el AC Milan que terminó con empate 1-1 el 25 de enero. El incidente ocurrió en una jugada particular en la que el argentino ejecutó un penal que fue detenido por el arquero rival y, en el mismo movimiento del disparo, sintió una molestia que lo obligó a abandonar el encuentro.

Los exámenes médicos posteriores confirmaron el problema muscular, lo que lo dejó fuera de competencia durante varias semanas. Este tipo de lesión afecta a uno de los músculos principales de la parte posterior del muslo, responsable de gran parte de la potencia y aceleración de los futbolistas.

El cuerpo médico de la Roma optó por un proceso de recuperación cuidadoso, con el objetivo de evitar recaídas que pudieran prolongar la ausencia del jugador argentino en el equipo y, posteriormente, en la Selección Argentina, la cual está a punto de disputar el Mundial.

Dybala trabajó de manera diferenciada junto al equipo médico y el cuerpo técnico del club italiano. Los reportes indicaron que el delantero avanzaba positivamente en su rehabilitación y volvió a entrar a la convocatoria del club para enfrentar a la Juventus pero no pudo sumar minutos al resentirse de la lesión durante el entrenamiento previo.

El delantero ahora es duda para el próximo duelo de los de Gian Piero Gasperini ante el Génova que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo y para los octavos de final de la Europa League frente a Bologna.

¿Cuándo juega Argentina el Mundial y en qué grupo está?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará tres partidos en la fase de grupos: