[Fotos] Revelan polémica camiseta alternativa de Colombia para el Mundial

Cada vez falta menos tiempo para que inicie el Mundial de la FIFA 2026, donde las selecciones clasificadas ultiman detalles para lo que será la cita orbital, donde uno de esos aspectos es la indumentaria que utilizarán en los partidos.

Y es que en las últimas horas se dio a conocer la nueva camiseta alternativa que tendrá la Selección Colombia en el campeonato mundial, una prenda que generó polémica en algunos internautas porque el diseño no les gustó en absoluto.

[Fotos] Así es la camiseta alternativa de Colombia en el Mundial 2026

Se trata de un jersey diseñado por la marca Adidas donde sobresale el color azul oscuro, que tiene unas figuras de un color azul más claro que se expanden hasta las mangas de los brazos, además, la camiseta tiene unas líneas amarillas en el borde del cuello y los hombros.

Esta nueva camiseta ha dejado algunos comentarios negativos en las redes sociales, donde llegaron fuertes críticas para este diseño: “Qué cosa más horrible”, “Ojalá quedemos afuera en fase de grupos solo para que no jueguen con esa camiseta en ningún partido”, “Que asco, que tiene que ver esa camiseta con algo de la cultura Colombiana? Nada”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

¿Cuándo serán los amistosos de la Selección Colombia previo al Mundial?

El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo tendrá partidos de alta exigencia en la próxima fecha FIFA, duelos en territorio estadounidense ante Croacia y Francia el 27 y 29 de marzo, respectivamente.

Además, el seleccionado colombiano tendrá partido de despedida en el Estadio El Campín de Bogotá para el próximo domingo 29 de mayo con un rival todavía por definir, mientras que el último duelo amistoso será el 6 de junio contra Jordania en el estado de California.

