Marruecos vs Comoras EN VIVO HOY domingo 21 de diciembre - Copa Africana de Naciones

La Copa Africana de Naciones se pondrá en marcha con el duelo entre Marruecos y Comoras, correspondiente a la primera fecha del torneo continental.

El compromiso será, además, el partido inaugural de la competencia, con Marruecos oficiando como país anfitrión y uno de los principales candidatos al título.

Ambas selecciones hacen parte del grupo A, zona que también integran Malí y Zambia, rivales que completan uno de los grupos más atractivos del certamen.

El formato del torneo contempla seis grupos de cuatro equipos, de los cuales avanzarán a octavos de final los dos primeros de cada zona y las cuatro mejores selecciones ubicadas en el tercer lugar.

La Copa Africana de Naciones tendrá su gran final el próximo 18 de enero de 2026, cerrando un mes de competencia en suelo marroquí.

Marruecos vs Comoras: cómo VER EN VIVO HOY domingo 21 de diciembre

El partido Marruecos vs Comoras por la primera fecha de la Copa Africana de Naciones se disputará este domingo 21 de diciembre a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports, Claro Sports y Movistar +, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 11:00 (Los Ángeles)

México: 13:00

Marruecos: 20:00

España: 21:00