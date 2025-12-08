Más problemas en Inglaterra: El conflicto Salah-Liverpool parece no terminar

El clima en Liverpool está más tenso que nunca. El equipo no encuentra el rumbo en la temporada y al mismo tiempo, la relación entre Mohamed Salah y el entrenador Arne Slot atraviesa su peor momento. Tras sus explosivas declaraciones en zona mixta, el egipcio recibió una noticia que marca un nuevo capítulo en el conflicto.

Estallan las diferencias entre Salah y el club

Liverpool marcha noveno en la Premier y el empate reciente ante Leeds, con un gol recibido en el último minuto, agravó la crisis deportiva. Pero el mayor golpe llegó después del partido, cuando Salah expuso públicamente su molestia por haber sido suplente durante todo el encuentro.

El delantero, histórico referente del club, aseguró que se siente señalado injustamente por los malos resultados. “Sacrificamos a Mo, porque él es el problema. No creo que yo sea el problema”, afirmó. También dejó ver una sensación de traición: “He hecho mucho por este club… Estar en el banquillo, no sé por qué. Siento que el club me está traicionando”.

Además, el egipcio reveló que las promesas hechas por la dirigencia en el verano no se habrían cumplido y que su vínculo con Slot se quebró sin explicación.

La decisión que empeora la situación

La respuesta desde el banquillo no se hizo esperar. Según reportó el periodista Fabrice Hawkins, Arne Slot decidió excluir a Salah de la convocatoria para el duelo ante Inter de Milán por Champions League, a pesar de que el jugador entrenó con normalidad.

La medida, apoyada por la dirigencia, deja claro que el conflicto está lejos de resolverse y abre la puerta a un escenario inesperado, la posible salida del ídolo africano en el mercado de enero, si llegan ofertas y la relación no mejora de inmediato.





Liverpool vive una crisis deportiva y emocional. La decisión de dejar por fuera a Mohamed Salah en un partido clave de Champions marca un antes y un después. Si el club no logra reconducir la situación, el futuro del egipcio que es uno de los grandes iconos de la última década, podría escribirse lejos de Anfield mucho antes de lo previsto.