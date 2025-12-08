Real Madrid le pone ultimátum a Xabi Alonso: decisión clave

Al arranque de la Liga de España, todo era color de rosa para el Real Madrid que arrancó con victorias la competencia. De hecho, le sacó puntos de diferencia al Barcelona en esa pelea por quedarse con el liderato y con el trofeo desde las primeras jornadas. El primer aviso fue con la dura derrota en el derbi madrileño.

Vea también: La polémica exigencia de Sebastián Beccacece a Ecuador antes del Mundial

Pese a esa caída, lograron reponerse y seguir sumando victorias. Las lesiones hicieron de las suyas, sobre todo en la defensa con Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Eder Militao. Llegó el clásico en el Santiago Bernabéu con victoria, pero todo explotó con la salida de Vinícius Júnior que fue sustituido y fue el punto de quiebre para que todo se le fuera de las manos a Xabi Alonso.

La prioridad es crear un equipo que gire alrededor de Kylian Mbappé, pero los egos ya están empezando a hacer de las suyas. Por esto, y por los resultados obtenidos, el Real Madrid parece haberse arrepentido de apostar por Xabi Alonso que podría vivir sus últimas sesiones con el elenco madrileño.

TODO SE ROMPIÓ CON XABI ALONSO

Las cosas se complicaron bastante con el entrenador que ha perdido la confianza por una serie de empates siguiendo el calendario de la Liga de España El Real Madrid adelantó su visita a San Mamés en un estadio difícil, pero ganaron dejando a un lado las incesantes dudas. Pero, de vuelta al Santiago Bernabéu, fueron irreconocibles frente al Celta de Vigo.

Terminaron con nueve jugadores y perdieron 0-2 justo antes de regresar a la UEFA Champions League. Xabi Alonso en la semana pasada se puso a disposición de los jugadores para entender las exigencias de cada uno de ellos y para recibir una retroalimentación de la plantilla para mejorar, pero todo parece indicar que de nada sirvió.

Le puede interesar: ¡Por fin tendrá descanso! Kompany tomó decisión con Lucho

Desde El Chiringuito de Jugones afirman que el vestuario está dividido y que Florentino Pérez fue el último en salir del Santiago Bernabéu el domingo después de la derrota. Ya estudian la posibilidad de traer a otro director técnico para lo que resta del campeonato.

En ese sentido, el partido contra el Manchester City por la UEFA Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu será determinante para mantener la continuidad de Xabi Alonso o para empezar a definir una posible salida del vasco de la dirección técnica. Aunque todo parece prematuro, el club ya busca un nuevo elegido.

POSIBLES CANDIDATOS PARA TOMAR AL REAL MADRID

El Real Madrid ya empieza ver nuevos horizontes después de que todo se viniera abajo con Xabi Alonso que fue uno en el Bayer Leverkusen, pero que acá le tocó lidiar con estrellas y con diferentes egos como el de Vínicius Júnior intocable tras la salida en el clásico, Federico Valverde que no quiere jugar de lateral, entre otras situaciones.

Lea también: Más problemas en Inglaterra: El conflicto Salah-Liverpool parece no terminar

Por ahora, suenan salvavidas como Santiago Solari, Raúl González Blanco o Álvaro Arbeloa, que son personas de la casa, así como Xabi Alonso. Además de estos tres exjugadores del Real Madrid, también está en carpeta Zinedine Zidane y Jürgen Klopp que es el que más le gusta a la afición.

Sin embargo, estos dos directores técnicos no tendrían intenciones de tomar las riendas del Real Madrid. Zinedine Zidane sería el sucesor de Didier Deschamps, mientras que Jürgen Klopp ya ha demostrado en varias ocasiones que no quiere regresar a los banquillos.