Mastantuono le puso 'tatequieto' a las comparaciones con Messi

Franco Mastantuono, la joven promesa argentina del Real Madrid, se está robando todas las miradas nuevamente, no solo por el buen momento deportivo por el que se encuentra pasando, sino porque la prensa e hinchas lo están empezando a comparar con el capitán de la Selección de Argentina, Lionel Messi.

A pesar de vestir la camiseta del Real Madrid, en uno de los clubes más exigentes del mundo, Mastantuono ha demostrado una madurez poco común para su corta edad, 18 años, lo que lo acerca cada vez más a las comparaciones con Messi, aunque esto no parece haberle agradado del todo al portador de la 'casaca' #30 del cuadro 'merengue'.

Mastantuono se fue contra Messi tras comparaciones con él

Inició la fecha 7 de la Champions League y junto con ello llegó también la impresionante victoria del Real Madrid por 6-1 ante el Mónaco, donde el argentino marcó su primer gol en la competición y, posteriormente, fue abordado con preguntas sobre las inevitables comparaciones con Messi.

El delantero argentino fue tajante y respondió con propiedad esperando que las comparaciones puedan llegar a su fin: “Desde que soy chico se habla de mi parte futbolística, se pudo decir que era el nuevo Messi y a la vez un desastre, la peor compra del Real Madrid. Ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid, trabajo por mi mejor versión que la puedo tener".

Así mismo, habló sobre las críticas que se han escuchado desde que se confirmó su fichaje y dice que no las olvida, pero estas también logran su cometido y lo ayudan a tomarlo como inspiración para seguirle dando el nivel deportivo que se merece el club.

"Estoy contento, venía trabajando mucho para que se diese este partido. El Real Madrid es un club muy exigente, donde siempre hay que dar lo mejor. También escuché críticas que no las olvidó, que me hacen mejorar y más fuerte. Hoy me pude soltar un poco más y mostrar la versión que quiero que vea el Real Madrid".

¿Cómo le ha ido a Mastantuono jugando en el Real Madrid?

La 'joya' de 18 años arribó en el semestre de clausura de la temporada 2025 tras jugar con River Plate, una apuesta que no parecía segura para el Real Madrid, pero se ha ido encargando de comprobar con hechos y goles por qué está en uno de los mejores clubes del mundo tras haber jugado hasta el momento 20 partidos en los cuales se ha reportado con tres goles y una asistencia en 973 minutos.