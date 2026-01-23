Messi se acerca a Barcelona: candidato a la presidencia lo va a llamar

El mundo del fútbol se vuelve a encender al haberse dado a conocer que una de las leyendas más grands de Barcelona estaría a punto de regresar a jugar para lo que sería un "último baile". El protagonista de esta historia se llama Lionel Andrés Messi, quien se ha visto envuelto en unas recientes declaraciones de uno de los candidatos a la presidencia del club.

Aunque para muchos hinchas la idea de ver de nuevo a Messi con la camiseta blaugrana genera ilusión, la realidad actual es más compleja y matizada que una simple vuelta al terreno de juego. Sin embargo, el empresario Víctor Font, líder de la plataforma 'Nosaltres' y aspirante a presidir el FC Barcelona, dijo que tiene la manera de concretar un posible regreso.

Esta sería la forma en la que Messi vuelva a jugar con Barcelona

Messi poco a poco a venido dando señales de un interés de querer regresar al club catalán, la última de ellas robándose el show en las redes sociales tras una sorpresiva aparición en el Spotify Camp Nou y dejó un mensaje cargado de nostalgia que encendió las especulaciones: “Volví a un lugar que extraño con toda mi alma”, escribió el argentino en sus redes sociales.

Para nadie es un secreto que el argentino le tiene mucho cariño y respeto a la institución, por lo que regresar algún día para decir adiós como jugador y vivir varios momentos con la afición que siempre lo ha apoyado no suena tan "descabellado".

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en su momento calificó la posibilidad de un regreso competitivo de Messi como “irrealista”, subrayando que mantener esa especulación no sería apropiado ni justo para el equipo ni para el propio jugador. Aunque para Víctor Font esta idea sería la oportunidad perfecta para llegar al cargo de la presidencia del equipo, hecho que podría llegar a darse el 15 de marzo en las selecciones y de paso seguir agrando su historia.

“Lo primero que tenemos que hacer es llamar a Leo Messi. Tengo la forma de llegar. Es una prioridad absoluta es rehacer puentes con leyendas absolutas de este club. Con Messi ya ganamos menos de las que se debía. Hay que aprovechar a la generación Lamine, que está no se quede corta. Con una buena gestión la pelota entrará más que con la improvisación”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Messi con Inter Miami?

Lionel Messi tiene contrato con Inter Miami hasta el final de la temporada de la Major League Soccer (MLS) de 2028. Esto fue confirmado cuando el club anunció en octubre de 2025 que el astro argentino había firmado una extensión de contrato que lo mantendrá en Miami hasta diciembre de 2028.El nuevo acuerdo llega después de que Messi inicialmente se uniera a Inter Miami en julio de 2023 con un contrato de dos años y medio, originalmente previsto hasta finales de 2025.