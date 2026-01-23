Mauro Manotas tiene nuevo equipo en el FPC: ya está entrenando

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo de buena manera, principalmente en la Liga BetPlay a donde llegaron figuras históricas como Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla y Radamel Falcao a Millonarios.

Sin embargo, el Torneo BetPlay no se queda atrás y Real Cartagena estaría a punto de confirmar una gran figura en la zona ofensiva, ya que Mauro Manotas estaría entrenando con el club, realizó los respectivos exámenes médicos y harían falta mínimos detalles para que vuelva a sumar minutos en el fútbol colombiano tras su salida hace más de 10 años.

Mauro Manotas sería fichaje estelar de Real Cartagena

La segunda división del FPC está a punto de comenzar y los clubes llegan con la ilusión de salir campeones y de paso ascender a la Liga BetPlay, en especial Real Cartagena, el cual ha estado bastante cerca de lograrlo en las últimas temporadas.

Con la contratación de Mauro Manotas en la escuadra cartagenera el objetivo finalmente se podría llegar a cumplir, aunque hay que tomar en cuenta que el delantero no viene con un buen presente deportivo aunque llegue desde el fútbol internacional jugando con un buen equipo como lo es Atlas.

Aún así, el equipo comandado por el estratega, Álvaro Hernández Uribe, decidió darle el voto de confianza para que vuelva a sumar minutos. Todo ya estaría acordado con el delantero, se llevaron a cabo los respectivos procedimientos reglamentarios para su contratación y solamente haría falta que llegara el transfer internacional.

¿Cómo le fue a Mauro Manotas en su última temporada con Atlas?

El delantero colombiano no pasó un buen momento en el fútbol mexicano y mucho menos durante la temporada 2025/26 en la que militó en el equipo de reservas del Atlas, habiendo jugado siete partidos en los que se pudo reportar con tres anotaciones.