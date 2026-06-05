Mauro Silveira suspendido antes de la final contra Nacional

Se jugaron los primeros 90 minutos de la final de la Liga Betplay en la que Junior de Barranquilla hizo respetar su casa al imponerse con autoridad en el marcador con un contundente 3-0.

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En este encuentro se robaron el show Luis Fernando Muriel y Bryan Castrillón, pero quien también se llevó las miradas después del encuentro fue Mauro Silveira, el guardameta uruguayo que habría sido suspendido por Dimayor a días de disputarse la final de vuelta.

Dimayor suspendió a Mauro Silveira antes de la final ante Nacional

El equipo comandado por Alfredo Arias sorprendió de gran manera en el cierre de la Liga Betplay cuando todo parecía perdido debido a los malos resultados que se obtuvieron a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, Junior se consiguió meter a la final de la competencia local con inesperados resultados que demostró incluso en el último partido en donde los jugadores dejaron todo dentro del terreno de juego, hasta el punto en el que llegaron incluso a tener actitudes "pasadas de tono" que terminaron con un llamado de atención por parte del juez central.

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Fue justamente el portero uruguayo, Mauro Silveira, quien recibió una amonestación durante el compromiso, justo sobre el minuto 70.

Esta tarjeta amarilla representó la quinta del guardameta a lo largo de la competencia, lo que conlleva automáticamente a la suspensión de un partido y una multa económica. Por fortuna para Junior y el jugador, esta se podrá cumplir en el inicio del segundo semestre.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta de la Liga Betplay?

La Dimayor sentenció que el lunes festivo 8 de junio se definirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay. Nacional tendrá que respetar la casa y acercarse al resultado. Tendrá que ganar por tres goles de diferencia para igualar la serie y definir todo en penales, o una diferencia de cuatro para poder remontar y arrebatar un título que ya está muy a favor de los atlanticenses.

Así las cosas, todo se definirá el lunes 8 de junio de la siguiente manera:

Lunes 8 de junio

Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla

Hora: 5:00 P.M.

Estadio Atanasio Girardot