Medellín quiere rescindir del contrato de 4 jugadores

Independiente Medellín vuelve a dar de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que una vez finalizada su participación en Copa Libertadores y en la Liga Betplay de apertura, comenzó a trabajar en la reestructuración de su plantilla, incluyendo el cuerpo técnico.

Las directivas de la institución paisa anunciaron la llegada de Luis Amarando Perea como nuevo director técnico del club una vez finalice su participación en la Copa del Mundo con Colombia, por lo que quieren que tenga un equipo de alto nivel a su lado en el proceso, así que llevarían a cabo varias recisiones de contrato.

Medellín busca la salida de 4 jugadores antes de que llegue Amaranto

El 'poderoso de la montaña' no comenzó con el pie derecho la temporada 2026 y sumó varios resultados negativos con el pasar de los partidos, incluyendo dos eliminaciones directas que dejaron a los hinchas bastante dolidos.

Frente a esta decisión una de las primeras medidas que se tomaron tuvo que ver con la salida de Alejandro Restrepo del banquillo técnico y ahora, sin compromisos deportivos de por medio, se estaría trabajando en la salida de cuatro jugadores.

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Las directivas de Medellín ya hicieron oficial la llegada de Luis Amaranto Perea para el segundo semestre, en el que tendrán retos difíciles como la Copa Sudamericana y por lo cual ya no quieren contar en su plantilla con Baldomero Perlaza, Balanta, Viveros y Enzo Larrosa.

Se estaría buscando la recisión de sus respectivos contratos de manera anticipada con el fin de liberar cupos que le sirvan al nuevo estratega para conformar un equipo que se acople a sus necesidades e idea de juego.

Más bajas que tendría Medellín

Según se ha dado a conocer, Daniel Londoño y Leyser Chaverra ya tendrían ofertas para que salgan de Independiente Medellín y se unan a equipos grandes del fútbol colombiano. Además de una posible venta de Francisco Chaverra por una cifra cercana a 1.5 millones de dólares, tal como lo dio a conocer el periodista Óscar Tobón reveló en el programa Clásico Paisa.

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Jugadores que renovarían en Medellín

Por otro lado, Medellín quiere mantener una base sólida que le funcione a Amaranto, por lo que se estarían llevando a cabo trabajos de renovación con Frank Fabra, Hayen Palacios y Kevin Mantilla, quien se podría quedar seis meses más.