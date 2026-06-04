Finalista del FPC tendría más de 5 salidas de jugadores listas

El semestre de apertura en el Fútbol profesional Colombiano está a punto de llegar a su fin y junto con ello también se daría apertura al mercado de fichajes, en donde ya varios equipos han empezado a mostrar señas de movimientos interesantes durante este.

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Uno de los clubes que justamente se robaría todas las miradas sería uno de los recientes finalistas del FPC, Real Cartagena, el cual quedó subcampeón del Torneo Betplay y para volver a soñar con el ascenso durante el segundo semestre tendría planeada una gran reestructuración.

Real Cartagena se despediría de al menos 5 jugadores

Real Cartagena y Envigado se convirtieron en los primeros finalistas del FPC, pero quien se terminó llevando el título fue la 'cantera de héroes' por un marcador global de 4-3, un triste resultado para los hinchas y jugadores de la escuadra cartagenera que tenía la ilusión de acercarse a la primera división.

Con este marcador Envigado no solamente se acercó a su regreso a la primera división del FPC, sino que también le habría dado un duro golpe a Real Cartagena, ya que tras habría un cambio estructural muy grande en la plantilla de jugadores.

Según dio a conocer el periodista Lucho Anaya, se espera que entre cinco y siete futbolistas abandonen la institución en las próximas semanas para abrir espacio a nuevos refuerzos que aporten al proyecto deportivo y al objetivo de regresar a la Liga Betplay.

Por el momento no se ha hecho oficial ninguna salida, pero dentro de estos siete futbolistas que podrían no continuar se encuentra el nombre de Jairo Ditta y posiblemente el de Fredy Montero, su goleador.

¿Por qué saldría Fredy Montero de Real Cartagena?

Envigado se coronó campeón del Torneo Betplay 2026 de apertura tras haber derrotado en el marcador global 4-3 a Real Cartagena, una serie intensa y llena de emociones que los dejó un paso más cerca del ascenso.

Sin embargo, previamente el delantero de 38 años habló con respecto a la victoria y el ascenso, diciendo que "Hoy estamos en una final, vamos a disfrutarla, quiero ganarla, quiero ayudar a que el equipo tenga el ascenso, si no ascendemos, doy un paso al costado”.