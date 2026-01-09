Mayra Ramírez despierta alarmas en Chelsea y Colombia: última hora sobre su lesión

Mayra Ramírezvuelve a ser noticia en elChelsea Femenino. La colombiana,que continúa en proceso de recuperación tras una lesión que la ha mantenido lejos de las canchas. Su ausencia no solo ha generado dudas en Inglaterra, sino también expectativa entre los seguidores del balompié nacional.

Lea también Linda Caicedo la sigue rompiendo: Importante reconocimiento en Madrid

La entrenadora del conjunto inglés, Sonia Bompastor, fue directa al referirse a la situación de la atacante cafetera: “Es difícil decir cuándo volverá Mayra”. La lesión en el tendón de la corva, sufrida durante la pretemporada, obligó a replantear planes y a priorizar la recuperación total antes de pensar en su reincorporación competitiva.

Actualmente, la artillera trabaja en Cobham, centro de entrenamiento del Chelsea, donde ya realiza ejercicios de campo y se acerca progresivamente al grupo principal. Sin embargo, el mensaje desde el club es claro: no habrá apresuramientos. La intención es que la jugadora vuelva en óptimas condiciones físicas y mentales, evitando recaídas que puedan afectar su rendimiento a largo plazo.

La prudencia con el regreso de Mayra se impone en un calendario cargado de compromisos y con objetivos ambiciosos tanto en la Women’s Super League como en torneos internacionales.

Mientras tanto, el Chelsea ha debido reinventarse en ataque. El regreso paulatino de Sam Kerr y la consolidación de jóvenes talentos como Aggie Beever-Jones han permitido sostener la producción ofensiva. La delantera australiana ha sumado minutos importantes, goles y asistencias, aportando liderazgo en momentos clave.

En otras noticias

Aun así, la ausencia de la futbolista colombiana se siente por su potencia, movilidad y capacidad para generar espacios, virtudes que le dieron un rol protagónico desde su llegada al club. Los números respaldan su impacto.

En sus primeras campañas con Chelsea Femenino, la atacante sudamericana acumuló 15 goles y 9 asistencias en 46 partidos, registros que reflejan su influencia directa en el marcador y su adaptación al exigente fútbol inglés.

Más allá de las estadísticas, su presencia suele incomodar a las defensas rivales, obligándolas a retroceder y liberando opciones para sus compañeras. Esa dinámica es precisamente la que el Chelsea espera recuperar cuando esté lista para volver.

En la tabla de posiciones, el conjunto londinense se mantiene en la pelea por los primeros lugares. Ubicado como escolta del líder Manchester City, el equipo demuestra profundidad de plantilla y solidez colectiva.

Sin embargo, el retorno deMayra Ramírez podría marcar una diferencia sustancial en la recta decisiva de la temporada, especialmente en partidos cerrados donde la jerarquía individual suele inclinar la balanza.

La expectativa no se limita a Inglaterra. En la Selección Colombia , su evolución es seguida de cerca por aficionados y cuerpo técnico de la selección nacional. Su experiencia internacional y su madurez futbolística la han convertido en una pieza fundamental para la tricolor, justo ahora en el proceso de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027.