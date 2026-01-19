Nacional anunció traspaso al Olympique de Marsella: es un fichaje histórico

Atlético Nacional sigue haciendo movimientos importantes en el mercado y, más que contrataciones, el conjunto 'verdolaga' también ha sido protagonista con la exportación de algunas de sus figuras al fútbol europeo.

Por eso, en la jornada de este lunes confirmó que la jugadora Mary José Álvarez llega al Olympique de Marsella, un equipo que permitió al conjunto paisa hacer una transferencia histórica.

Es importante tener en cuenta que se desconoce el monto de este fichaje, pero lo cierto es que poco a poco Nacional también va ganando terreno en los fichajes de fútbol femenino.

¿Quién es Mary José Álvarez?

Mary José Álvarez es una jugadora colombiana de 20 años que brilla en el terreno de juego como defensa central.

Más allá de hacer su carrera con Nacional, se ganó el protagonismo con la selección Colombia tras hacer procesos con las tres categorías: sub-17, sub-20 y mayores.

Fue una de las finalistas con la 'tricolor' de la pasada Copa América y poco a poco se va ganando un puesto en la titular del equipo dirigido por el profesor Angelo Marsiglia.

