"Me buscaron de Millonarios”: Rodallega respondió al inesperado llamado

Uno de los delanteros más veteranos, pero también más importantes y calidosos del fútbol colombiano es sin duda Hugo Rodallega, quien a sus 40 años sigue demostrando un gran nivel en Independiente Santa Fe, tanto que viene de ser elegido el mejor futbolista del 2025 en la encuesta del diario El País de Uruguay.

El atacante vallecaucano palpita lo que será la nueva temporada y los desafíos que se vienen jugando para Independiente Santa Fe, un club que ha defendido desde enero de 2023 y que seguirá representando pese a ciertas ofertas que le han llegado.

Lea también: Rodallega no fue ajeno al regreso de Falcao y le envió mensaje de bienvenida

Rodallega confesó que Millonarios lo buscó dos veces

El experimentado centro delantero que vistió la camiseta de clubes de Inglaterra como Wigan y Fulham, estuvo en diálogo con el programa ‘A un toque’ de RCN y se refirió entre otras cosas al interés formal que Millonarios ha presentado para ficharlo.

“Fueron dos veces en la que Millonarios me buscó, me buscó el mismo presidente, quien seguro porque no se dio la transferencia habló de algunas cosas que pudieron herirme a mí o a la hinchada de Santa Fe, pero yo les fui claro con mi posición, les comenté que es muy difícil para mí pasar de Santa Fe a Millonarios por mis valores, mis principios, por muchas cosas, igual les agradecí por su acercamiento, al mismo Gamero cuando era el técnico”, aseguró Rodallega.

Disfrute a continuación de toda la entrevista de Hugo Rodallega

Lea también Shirra Mosquera a Santa Fe: costo del fichaje y detalles del contrato

¿Cuándo será el retiro de Hugo Rodallega?

El jugador que también supo vestir la camiseta de la Selección Colombia y defender los colores de clubes del extranjero como Atlas, Monterrey, Necaxa, Trabzonspor y Bahía de Brasil, dejó claro que piensa en el presente y no en lo que vendrá, priorizando su momento en Santa Fe y las ganas de seguir jugando, dejando claro que quiere su partido de despedida en un club que lo vio formarse como profesional.

“Yo soy más del presente y no tanto del futuro, hablar del futuro es incierto, hoy estamos aquí y mañana no sabemos, quiero seguir jugando al fútbol hasta que Dios me de fuerzas, seguir ganando títulos con este club... yo he sido claro que quiero jugar mi último partido en el Deportes Quindío, hacer mi partido de despedida allí”, añadió Hugo.