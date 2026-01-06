Medellín anunció importante venta; jugador llegará a reconocido club italiano

El Deportivo Independiente Medellín ha sido uno de los equipos colombianos con mejo regularidad en el 2025, ocupando la segunda posición en el Tabla de Reclasificación y alcanzando la instancia final tanto de la copa como de la Liga BetPlay, aunque obteniendo resultados negativos en aquellas series.

El conjunto rojo de Antioquia sabe que llegar a las finales no es suficiente para sus aspiraciones y quiere pelear títulos en este 2026 con una nómina en la que no podrá contar con una de sus joyas, quien dará el salto al fútbol del Viejo Continente.

Lea también: River lanzó oferta por importante defensor colombiano: ¿cómo va la negociación?

En otras noticias: sigue la polémica del cambio de regla impuesta por Dimayor para 2026

Juan David Arizala jugará en la Serie A de Italia

Se trata del lateral izquierdo Juan David Arizala, futbolista de apenas 20 años formado en la cantera del Medellín y que gracias a su buena actuación con la Selección Colombia Sub-20 despertó el interés de clubes europeos.

Primero apareció el poderoso Milán con el fuerte interés de tener los servicios de Arizala, sin embargo, la negociación se cayó y apareció en escena el Udinese, conjunto que le aseguraba al colombiano una participación en el primer equipo y que decidió pagar 3 millones de euros por todos sus derechos deportivos.

Los números de Arizala en el DIM

El lateral nariñense, quien fue elegido el mejor lateral izquierdo del CONMEBOL Sudamericano Sub-20 y también fue reconocido como uno de los mejores jugadores del Mundial Sub-20 de 2025, dará el salto a un tradicional equipo italiano que disputa la Serie A en esta temporada.

Arizala disputó en total 54 partidos oficiales y marcó 3 goles, entre ellos el recordado sobre la hora ante el Deportes Tolima en el Estadio Atanasio Girardot, anotación que clasificó al DIM a la final de la Liga BetPlay 2025-I.